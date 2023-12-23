07:00, 23 декабря 2023
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Названы 5 продуктов из вашего меню, которые буквально напичканы сахаром
Многие называют сахар «белой смертью» и боятся его как огня. Особенно те, кто старается придерживаться здорового образа жизни. Они отказываются от конфет и пирожных в пользу совершенно других продуктов, которые принято относить к правильному питанию. Однако даже то, что продукт считается здоровым, вовсе не означает, что в нём нет сахара, говорится в статье Marie Claire. Убедитесь сами.
Вот пятёрка продуктов, которые есть в рационе у большинства из нас и в которых сахара больше, чем в конфетах:
- Продукты с содержанием белого зерна — макароны, белый рис и белый хлеб. После обработки в них почти не остаётся клетчатки, а только быстрые углеводы, да и организму сложно их переваривать.
- Сухофрукты — смотрите сами: в целом абрикосе содержатся 3 г сахара, а в кураге 2 г сахара.
- Растительное молоко — при обработке зёрна выделяют больше сахара, поэтому гликемический индекс у такого молока выше, чем у обычного, коровьего. Самые сладкие варианты — рисовое и овсяное, самый несладкий — соевое.
- Овощи с крахмалом — картофель, горох и кукуруза. В них много крахмала, а он повышает сахар в крови.
- фастфуд — всё, что надо про него знать: в одном бургере содержится примерно 10 г сахара и 43 г углеводов, а в шоколадном батончике 20 г сахара и 35 г углеводов, говорится в статье.
Есть мнение, что сахар — один из двух самых вредных продуктов в доме каждого человека. Какой второй? Читайте здесь.