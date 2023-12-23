Названы 5 продуктов из вашего меню, которые буквально напичканы сахаром

Вот пятёрка продуктов, которые есть в рационе у большинства из нас и в которых сахара больше, чем в конфетах:

Продукты с содержанием белого зерна — макароны, белый рис и белый хлеб. После обработки в них почти не остаётся клетчатки, а только быстрые углеводы, да и организму сложно их переваривать.

Сухофрукты — смотрите сами: в целом абрикосе содержатся 3 г сахара, а в кураге 2 г сахара.

Растительное молоко — при обработке зёрна выделяют больше сахара, поэтому гликемический индекс у такого молока выше, чем у обычного, коровьего. Самые сладкие варианты — рисовое и овсяное, самый несладкий — соевое.

Овощи с крахмалом — картофель, горох и кукуруза. В них много крахмала, а он повышает сахар в крови.

фастфуд — всё, что надо про него знать: в одном бургере содержится примерно 10 г сахара и 43 г углеводов, а в шоколадном батончике 20 г сахара и 35 г углеводов, говорится в статье.

Есть мнение, что сахар — один из двух самых вредных продуктов в доме каждого человека. Какой второй? Читайте здесь.