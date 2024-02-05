Здоровье
Опубликовано 05 февраля 2024, 01:00
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Эти 5 изменений на коже говорят о серьёзных проблемах со здоровьем

Кожа покрывает всё тело человека и защищает от воздействия окружающей среды, а также помогает регулировать температуру. А ещё она служит индикатором состояния здоровья. На ней отражаются не только нестрашные проблемы, но и серьёзные заболевания. Учёные из Университета Бристоля назвали сайту The Conversation пять заболеваний, которые можно определить по состоянию кожи.
Эти 5 изменений на коже говорят о серьёзных проблемах со здоровьем
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Как кожа сигнализирует о внутренних болезнях

    1. Красная сыпь (мигрирующая эритема) — признак болезни Лайма, которая передаётся через укус клещей. Эритема быстро распространяется по коже и постоянно увеличивается в размерах.
    1. Пурпура — мелкопятнистые капиллярные кровоизлияния, выглядят как маленькие фиолетовые или красные точки. Говорит о проблемах со стенками крошечных кровеносных сосудов, питающих кожу, или с кровью внутри них. Причиной может быть дефицит тромбоцитов, а также септицемия, когда инфекция распространилась в кровоток. Последнее состояние опасно для жизни.
    1. Сосудистые звёздочки — расширенные капилляры, заметные на поверхности кожи, выглядят как красные или фиолетовые точки, линии и паутинки. Они сопровождают варикозную болезнь, нарушение микроциркуляции крови, гормональные нарушения, дефицит витаминов и микроэлементов.
    1. Чёрный акантоз — гиперпигментация кожи. При ней темнеет кожа в складках тела — становится чёрной или серой и бархатистой. Патология чаще всего развивается на фоне гормональных нарушений, диабета второго типа, синдрома поликистозных яичников, опухолевых процессов и токсических влияний.
    1. Красные пятна на лице, похожие на бабочку. Они появляются у людей с сердечными проблемами — митральным стенозом. Их щёки краснеют, а остальная части лица приобретает синюшный оттенок.

Ранее британский гематолог Мухаммад Саиф рассказал о болезни, которую можно распознать по синякам на теле.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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