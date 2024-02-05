Эти 5 изменений на коже говорят о серьёзных проблемах со здоровьем

Кожа покрывает всё тело человека и защищает от воздействия окружающей среды, а также помогает регулировать температуру. А ещё она служит индикатором состояния здоровья. На ней отражаются не только нестрашные проблемы, но и серьёзные заболевания. Учёные из Университета Бристоля назвали сайту The Conversation пять заболеваний, которые можно определить по состоянию кожи.