Здоровье
23:00, 27 октября 2023
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Названы 7 причин для сухих губ. Дело не только в обезвоживании

Губы сохнут и трескаются из-за обезвоживания, постоянно твердят врачи. Но человек может пить много воды, а всё равно ходить с пустыней Калахари на устах. Нутрициолог Екатерина Ходянок рассказала, что есть ещё 6 возможных причин сухости губ. Одна из них — дефицит белка. Если недоедать белковой пищи, то даже 2 литра воды в день не помогут. Ещё на состоянии губ сказывается нехватка витаминов группы B.

Названы 7 причин для сухих губ. Дело не только в обезвоживании
© freepik

Ходянок отметила, что губы могут сохнуть из-за холодной погоды, неправильного ухода и других внешних факторов. Но есть причины, связанные именно с процессами в организме человека и состоянием его здоровья. Вот 7 главных из них:

  • обезвоживание;
  • дефицит белка — он не усваивается либо человек недобирает белок из-за особенностей питания;
  • нехватка железа;
  • дефицит цинка;
  • дефицит витаминов В2, В3, В6, В7, В9 и В12;
  • нарушение оттока желчи;
  • дыхание ртом.

«И чаще всего мы сталкиваемся не с одной проблемой из этого списка, а сразу с комплексом проблем, где одна вытекает из другой», — добавила эксперт по правильному питанию.

Изменение вида губ может указывать и на серьёзные заболевания. Ранее врач-терапевт Александра Белова рассказала, какие признаки сигнализируют о пневмонии, раке и синдроме раздражённого кишечника.

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