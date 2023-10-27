Названы 7 причин для сухих губ. Дело не только в обезвоживании

Ходянок отметила, что губы могут сохнуть из-за холодной погоды, неправильного ухода и других внешних факторов. Но есть причины, связанные именно с процессами в организме человека и состоянием его здоровья. Вот 7 главных из них:

обезвоживание;

дефицит белка — он не усваивается либо человек недобирает белок из-за особенностей питания;

нехватка железа;

дефицит цинка;

дефицит витаминов В2, В3, В6, В7, В9 и В12;

нарушение оттока желчи;

дыхание ртом.

«И чаще всего мы сталкиваемся не с одной проблемой из этого списка, а сразу с комплексом проблем, где одна вытекает из другой», — добавила эксперт по правильному питанию.

Изменение вида губ может указывать и на серьёзные заболевания. Ранее врач-терапевт Александра Белова рассказала, какие признаки сигнализируют о пневмонии, раке и синдроме раздражённого кишечника.