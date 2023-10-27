Названы 7 причин для сухих губ. Дело не только в обезвоживании
Губы сохнут и трескаются из-за обезвоживания, постоянно твердят врачи. Но человек может пить много воды, а всё равно ходить с пустыней Калахари на устах. Нутрициолог Екатерина Ходянок рассказала, что есть ещё 6 возможных причин сухости губ. Одна из них — дефицит белка. Если недоедать белковой пищи, то даже 2 литра воды в день не помогут. Ещё на состоянии губ сказывается нехватка витаминов группы B.
Ходянок отметила, что губы могут сохнуть из-за холодной погоды, неправильного ухода и других внешних факторов. Но есть причины, связанные именно с процессами в организме человека и состоянием его здоровья. Вот 7 главных из них:
- обезвоживание;
- дефицит белка — он не усваивается либо человек недобирает белок из-за особенностей питания;
- нехватка железа;
- дефицит цинка;
- дефицит витаминов В2, В3, В6, В7, В9 и В12;
- нарушение оттока желчи;
- дыхание ртом.
«И чаще всего мы сталкиваемся не с одной проблемой из этого списка, а сразу с комплексом проблем, где одна вытекает из другой», — добавила эксперт по правильному питанию.
Изменение вида губ может указывать и на серьёзные заболевания. Ранее врач-терапевт Александра Белова рассказала, какие признаки сигнализируют о пневмонии, раке и синдроме раздражённого кишечника.