Названы 8 привычек, которые сделают вас стариком раньше времени
Наверняка каждый человек мечтает подольше оставаться молодым и здоровым. Это не такая уж несбыточная мечта, и даже под нож пластического хирурга ложиться не придётся. Нужно только пересмотреть свой образ жизни на предмет привычек, которые любого состарят раньше времени. Подробнее о них рассказала врач превентивной медицины Светлана Зверева.
Вот 8 привычек, которые провоцируют угасание организма:
- неконтролируемое потребление сахара;
- увлечение сладкой газировкой;
- курение, алкоголь;
- стресс, тревога и беспокойство;
- недостаток физической активности;
- работа в ночную смену и недостаток сна;
- нежелание учиться чему-то новому;
- любовь к отдыху под палящим солнцем или посещение солярия.
Часть из них влияют только на внешность. Например, злоупотребление загаром вызывает гиперпигментацию, морщины и потерю упругости кожи. Привет, ранние морщины.
Другие привычки плохо влияют на когнитивные способности. Например, нежелание учиться новому, потому что высокий уровень образования и интеллектуального развития снижает риск развития деменции, отметила Зверева в беседе с Lenta.ru.
Кстати, от преждевременного старения не застрахованы кошатники, выяснили учёные. Но не потому, что коты своим презрительным взглядом убивают нашу молодость. Во всём виноват паразит, которого можно подхватить от любимого хвостатого.