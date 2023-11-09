Здоровье
19:40, 09 ноября 2023
1 мин.

Названы 8 привычек, которые сделают вас стариком раньше времени

Наверняка каждый человек мечтает подольше оставаться молодым и здоровым. Это не такая уж несбыточная мечта, и даже под нож пластического хирурга ложиться не придётся. Нужно только пересмотреть свой образ жизни на предмет привычек, которые любого состарят раньше времени. Подробнее о них рассказала врач превентивной медицины Светлана Зверева.

Названы 8 привычек, которые сделают вас стариком раньше времени
© Freepik

Вот 8 привычек, которые провоцируют угасание организма:

  • неконтролируемое потребление сахара;
  • увлечение сладкой газировкой;
  • курение, алкоголь;
  • стресс, тревога и беспокойство;
  • недостаток физической активности;
  • работа в ночную смену и недостаток сна;
  • нежелание учиться чему-то новому;
  • любовь к отдыху под палящим солнцем или посещение солярия.

Часть из них влияют только на внешность. Например, злоупотребление загаром вызывает гиперпигментацию, морщины и потерю упругости кожи. Привет, ранние морщины.

Другие привычки плохо влияют на когнитивные способности. Например, нежелание учиться новому, потому что высокий уровень образования и интеллектуального развития снижает риск развития деменции, отметила Зверева в беседе с Lenta.ru.

Кстати, от преждевременного старения не застрахованы кошатники, выяснили учёные. Но не потому, что коты своим презрительным взглядом убивают нашу молодость. Во всём виноват паразит, которого можно подхватить от любимого хвостатого.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.