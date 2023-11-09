Названы 8 привычек, которые сделают вас стариком раньше времени

Вот 8 привычек, которые провоцируют угасание организма:

неконтролируемое потребление сахара;

увлечение сладкой газировкой;

курение, алкоголь;

стресс, тревога и беспокойство;

недостаток физической активности;

работа в ночную смену и недостаток сна;

нежелание учиться чему-то новому;

любовь к отдыху под палящим солнцем или посещение солярия.

Часть из них влияют только на внешность. Например, злоупотребление загаром вызывает гиперпигментацию, морщины и потерю упругости кожи. Привет, ранние морщины.

Другие привычки плохо влияют на когнитивные способности. Например, нежелание учиться новому, потому что высокий уровень образования и интеллектуального развития снижает риск развития деменции, отметила Зверева в беседе с Lenta.ru.

Кстати, от преждевременного старения не застрахованы кошатники, выяснили учёные. Но не потому, что коты своим презрительным взглядом убивают нашу молодость. Во всём виноват паразит, которого можно подхватить от любимого хвостатого.