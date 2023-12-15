Названы анализы, которые раз в год обязательно должна сдать каждая женщина
Многие женщины считают, что для поддержания здоровья им нужно лишь время от времени наведываться к гинекологу. Это не так: чтобы своевременно выявлять заболевания, нужны регулярные профилактические осмотры. Список необходимых женщинам анализов не ограничивается только одним врачом. Акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Дарья Казакова рассказала, какие анализы должны сдавать женщины.
Список основных анализов для тех, кому от 18 до 39 лет:
- осмотр гинеколога и цитологическое исследование соскоба с шейки матки + анализ ПЦР на ВПЧ высокого онкогенного риска;
- скрининг на инфекции, передающиеся половым путём;
- самообследование молочных желёз или УЗИ молочных желёз;
- УЗИ органов малого таза;
- анализ крови на онкомаркер СА-125 (для женщин, из группы риска по развитию рака яичников).
Что ещё важно делать в этом возрасте:
- измерять артериальное давление, рост, вес, окружность талии;
- выполнять флюорографию или рентгенографию органов грудной клетки;
- сдавать общий анализ крови, анализ на общий холестерин и его фракции, анализ на глюкозу и гликированный гемоглобин;
- посещать стоматолога и проводить профилактическую профессиональную чистку зубов;
- если есть подозрительные родинки, нужен осмотр дерматолога с проведением дерматоскопии.
Список анализов для женщин 40+ ещё больше. К уже перечисленным добавляется:
- колоноскопия каждые 10 лет, начиная с 50 лет или раньше (если женщина относится к группе среднего или высокого риска по развитию рака кишечника);
- посещение офтальмолога;
- маммография;
- рентгеновская денситометрия — обычно, начиная с 50 лет, но по показаниям может назначаться и ранее этого возраста;
- курящим женщинам — низкодозированное КТ лёгких.
Все перечисленные процедуры не только помогут сохранить здоровье, но и продлят жизнь женщины, заключила Казакова. Объём обследования определяет врач на основании информации о здоровье конкретной женщины, пояснила Казакова «Газете.ru». И конечно, важно не забывать делать прививки вовремя, добавила она.