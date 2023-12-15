Здоровье
19:20, 15 декабря 2023
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Названы анализы, которые раз в год обязательно должна сдать каждая женщина

Многие женщины считают, что для поддержания здоровья им нужно лишь время от времени наведываться к гинекологу. Это не так: чтобы своевременно выявлять заболевания, нужны регулярные профилактические осмотры. Список необходимых женщинам анализов не ограничивается только одним врачом. Акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Дарья Казакова рассказала, какие анализы должны сдавать женщины.

Названы анализы, которые раз в год обязательно должна сдать каждая женщина
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Список основных анализов для тех, кому от 18 до 39 лет:

  • осмотр гинеколога и цитологическое исследование соскоба с шейки матки + анализ ПЦР на ВПЧ высокого онкогенного риска;
  • скрининг на инфекции, передающиеся половым путём;
  • самообследование молочных желёз или УЗИ молочных желёз;
  • УЗИ органов малого таза;
  • анализ крови на онкомаркер СА-125 (для женщин, из группы риска по развитию рака яичников).

Что ещё важно делать в этом возрасте:

  • измерять артериальное давление, рост, вес, окружность талии;
  • выполнять флюорографию или рентгенографию органов грудной клетки;
  • сдавать общий анализ крови, анализ на общий холестерин и его фракции, анализ на глюкозу и гликированный гемоглобин;
  • посещать стоматолога и проводить профилактическую профессиональную чистку зубов;
  • если есть подозрительные родинки, нужен осмотр дерматолога с проведением дерматоскопии.

Список анализов для женщин 40+ ещё больше. К уже перечисленным добавляется:

  • колоноскопия каждые 10 лет, начиная с 50 лет или раньше (если женщина относится к группе среднего или высокого риска по развитию рака кишечника);
  • посещение офтальмолога;
  • маммография;
  • рентгеновская денситометрия — обычно, начиная с 50 лет, но по показаниям может назначаться и ранее этого возраста;
  • курящим женщинам — низкодозированное КТ лёгких.

Все перечисленные процедуры не только помогут сохранить здоровье, но и продлят жизнь женщины, заключила Казакова. Объём обследования определяет врач на основании информации о здоровье конкретной женщины, пояснила Казакова «Газете.ru». И конечно, важно не забывать делать прививки вовремя, добавила она.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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