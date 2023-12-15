Названы анализы, которые раз в год обязательно должна сдать каждая женщина

Список основных анализов для тех, кому от 18 до 39 лет:

осмотр гинеколога и цитологическое исследование соскоба с шейки матки + анализ ПЦР на ВПЧ высокого онкогенного риска;

скрининг на инфекции, передающиеся половым путём;

самообследование молочных желёз или УЗИ молочных желёз;

УЗИ органов малого таза;

анализ крови на онкомаркер СА-125 (для женщин, из группы риска по развитию рака яичников).

Что ещё важно делать в этом возрасте:

измерять артериальное давление, рост, вес, окружность талии;

выполнять флюорографию или рентгенографию органов грудной клетки;

сдавать общий анализ крови, анализ на общий холестерин и его фракции, анализ на глюкозу и гликированный гемоглобин;

посещать стоматолога и проводить профилактическую профессиональную чистку зубов;

если есть подозрительные родинки, нужен осмотр дерматолога с проведением дерматоскопии.

Список анализов для женщин 40+ ещё больше. К уже перечисленным добавляется:

колоноскопия каждые 10 лет, начиная с 50 лет или раньше (если женщина относится к группе среднего или высокого риска по развитию рака кишечника);

посещение офтальмолога;

маммография;

рентгеновская денситометрия — обычно, начиная с 50 лет, но по показаниям может назначаться и ранее этого возраста;

курящим женщинам — низкодозированное КТ лёгких.

Все перечисленные процедуры не только помогут сохранить здоровье, но и продлят жизнь женщины, заключила Казакова. Объём обследования определяет врач на основании информации о здоровье конкретной женщины, пояснила Казакова «Газете.ru». И конечно, важно не забывать делать прививки вовремя, добавила она.