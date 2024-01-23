Названы болезни, против которых гомеопатия реально работает. Невероятно, но факт

При этом возникает вопрос: а насколько вообще безопасно лечение гомеопатическими средствами? Врач напомнила, что основной принцип создания гомеопатических препаратов — потентизация. Исходное вещество много-много раз разбавляется и встряхивается, снова разбавляется и снова встряхивается. Получается раствор с огромным растворением вещества.

«Так как очень большое разведение исходного вещества происходит при создании гомеопатического препарата, лечение ими является в общем и целом безопасным. Как правило, безопасным », — пояснила специалист.

Можно ли в таком случае приравнивать гомеопатию к плацебо — вопрос спорный.