Названы болезни, против которых гомеопатия реально работает. Невероятно, но факт
Одно из главных отличий гомеопатических препаратов от традиционных лекарств — малое количество данных, подтверждающих их эффективность. Современная доказательная медицина предписывает сначала доказать эффективность и безопасность препарата, и только потом его использовать. Гомеопатия зачастую себя этим не отягощает, но в этой области тоже есть исследования. Основная претензия к ним — качество доказательств.
Однако есть несколько исследований, которые довольно качественные, хотя и с определёнными методологическими проблемами. Они говорят о том, что гомеопатия может быть полезна для лечения определённых состояний: это аллергический ринит, это вирусная инфекция верхних дыхательных путей у детей, это кровоизлияние после ринопластики или процедур на лице и фибромиалгия.
При этом возникает вопрос: а насколько вообще безопасно лечение гомеопатическими средствами? Врач напомнила, что основной принцип создания гомеопатических препаратов — потентизация. Исходное вещество много-много раз разбавляется и встряхивается, снова разбавляется и снова встряхивается. Получается раствор с огромным растворением вещества.
«Так как очень большое разведение исходного вещества происходит при создании гомеопатического препарата, лечение ими является в общем и целом безопасным. Как правило, безопасным», — пояснила специалист.
Можно ли в таком случае приравнивать гомеопатию к плацебо — вопрос спорный.
Были даже несколько метаанализов, которые подтвердили, что в целом гомеопатия полезна, то есть эффект приближается к плацебо. Но опять же о том, что гомеопатию можно использовать как плацебо, тоже больших данных у нас нет, поэтому мы это утверждать не можем.
Медик добавила, что она также не встречала препараты, которые маскировались бы под гомеопатические, но при этом были бы активно работающими. Сама специалист не использует гомеопатию в своей практике.
Ранее врач-невролог Татьяна Насонова подробно объяснила, почему эффект плацебо не стоит недооценивать. По её словам, иногда цвет таблетки может влиять на её эффективность для человека.