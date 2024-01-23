Здоровье
Опубликовано 23 января 2024, 02:00
2 мин.

Названы болезни, против которых гомеопатия реально работает. Невероятно, но факт

Несмотря на то что в целом гомеопатию относят к лженаукам, есть качественные исследования, подтверждающие её полезность в борьбе с определёнными недугами. К ним относится аллергический ринит и вирусная инфекция верхних дыхательных путей у детей. Подробнее об эффективности гомеопатических препаратов «Секрету фирмы» рассказала врач-терапевт клиники «К+31» Валерия Тхорикова.
Названы болезни, против которых гомеопатия реально работает. Невероятно, но факт
© freepik

Одно из главных отличий гомеопатических препаратов от традиционных лекарств — малое количество данных, подтверждающих их эффективность. Современная доказательная медицина предписывает сначала доказать эффективность и безопасность препарата, и только потом его использовать. Гомеопатия зачастую себя этим не отягощает, но в этой области тоже есть исследования. Основная претензия к ним — качество доказательств.

Однако есть несколько исследований, которые довольно качественные, хотя и с определёнными методологическими проблемами. Они говорят о том, что гомеопатия может быть полезна для лечения определённых состояний: это аллергический ринит, это вирусная инфекция верхних дыхательных путей у детей, это кровоизлияние после ринопластики или процедур на лице и фибромиалгия.

Валерия Тхорикова
врач-терапевт, кардиолог клиники «К+31»

При этом возникает вопрос: а насколько вообще безопасно лечение гомеопатическими средствами? Врач напомнила, что основной принцип создания гомеопатических препаратов — потентизация. Исходное вещество много-много раз разбавляется и встряхивается, снова разбавляется и снова встряхивается. Получается раствор с огромным растворением вещества.

«Так как очень большое разведение исходного вещества происходит при создании гомеопатического препарата, лечение ими является в общем и целом безопасным. Как правило, безопасным», — пояснила специалист.

Можно ли в таком случае приравнивать гомеопатию к плацебо — вопрос спорный.

Были даже несколько метаанализов, которые подтвердили, что в целом гомеопатия полезна, то есть эффект приближается к плацебо. Но опять же о том, что гомеопатию можно использовать как плацебо, тоже больших данных у нас нет, поэтому мы это утверждать не можем.

Валерия Тхорикова
врач-терапевт, кардиолог клиники «К+31»

Медик добавила, что она также не встречала препараты, которые маскировались бы под гомеопатические, но при этом были бы активно работающими. Сама специалист не использует гомеопатию в своей практике.

Ранее врач-невролог Татьяна Насонова подробно объяснила, почему эффект плацебо не стоит недооценивать. По её словам, иногда цвет таблетки может влиять на её эффективность для человека.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.