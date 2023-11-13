Здоровье
19:40, 13 ноября 2023
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Учёные изучили характер долгожителей. С этого дня никому не врём

Что нужно делать, чтобы жить дольше? Врачи советуют побольше двигаться, правильно питаться и вообще быть на позитиве. Но учёные из Мадридского университета Комплутенсе выяснили, что у долгожителей есть особенные, отличительные черты характера. Многим из них присущи честность, альтруизм, целеустремлённость и умение получать удовольствие от общения с людьми. А ещё долго живут умные люди.

Учёные изучили характер долгожителей. С этого дня никому не врём
© freepik

Результаты исследования испанских учёных опубликовали в журнале Journal of Happiness Studies. Участников исследования было всего 19 — всем им от 100 до 107 лет. Учёные выяснили, какие именно черты присущи долгожителям.

Самое очевидное — они все оказались физически активными людьми. Долгожители умеют наслаждаться общением — эта черта характера помогает им переживать все невзгоды и жизненные кризисы, а также получать поддержку от других людей. Они неэгоистичны и придерживаются принципов альтруизма.

Вот что ещё отличает долгожителей:

  • честность;
  • профессионализм;
  • развитое чувство ответственности;
  • настойчивость и целеустремлённость.

А ещё участников исследования отличали высокий интеллект и гибкость ума. Ухудшение умственных способностей им удалось замедлить ненасытным чтением книг.

Как видим, чтобы прожить долго, не надо становиться сверхчеловеком. С более конкретными рекомендациями для продления жизни можно ознакомиться здесь. В них тоже ничего невозможного нет.

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