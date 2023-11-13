Учёные изучили характер долгожителей. С этого дня никому не врём

Результаты исследования испанских учёных опубликовали в журнале Journal of Happiness Studies. Участников исследования было всего 19 — всем им от 100 до 107 лет. Учёные выяснили, какие именно черты присущи долгожителям.

Самое очевидное — они все оказались физически активными людьми. Долгожители умеют наслаждаться общением — эта черта характера помогает им переживать все невзгоды и жизненные кризисы, а также получать поддержку от других людей. Они неэгоистичны и придерживаются принципов альтруизма.

Вот что ещё отличает долгожителей:

честность;

профессионализм;

развитое чувство ответственности;

настойчивость и целеустремлённость.

А ещё участников исследования отличали высокий интеллект и гибкость ума. Ухудшение умственных способностей им удалось замедлить ненасытным чтением книг.

Как видим, чтобы прожить долго, не надо становиться сверхчеловеком. С более конкретными рекомендациями для продления жизни можно ознакомиться здесь. В них тоже ничего невозможного нет.