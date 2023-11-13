Учёные изучили характер долгожителей. С этого дня никому не врём
Что нужно делать, чтобы жить дольше? Врачи советуют побольше двигаться, правильно питаться и вообще быть на позитиве. Но учёные из Мадридского университета Комплутенсе выяснили, что у долгожителей есть особенные, отличительные черты характера. Многим из них присущи честность, альтруизм, целеустремлённость и умение получать удовольствие от общения с людьми. А ещё долго живут умные люди.
Результаты исследования испанских учёных опубликовали в журнале Journal of Happiness Studies. Участников исследования было всего 19 — всем им от 100 до 107 лет. Учёные выяснили, какие именно черты присущи долгожителям.
Самое очевидное — они все оказались физически активными людьми. Долгожители умеют наслаждаться общением — эта черта характера помогает им переживать все невзгоды и жизненные кризисы, а также получать поддержку от других людей. Они неэгоистичны и придерживаются принципов альтруизма.
Вот что ещё отличает долгожителей:
- честность;
- профессионализм;
- развитое чувство ответственности;
- настойчивость и целеустремлённость.
А ещё участников исследования отличали высокий интеллект и гибкость ума. Ухудшение умственных способностей им удалось замедлить ненасытным чтением книг.
Как видим, чтобы прожить долго, не надо становиться сверхчеловеком. С более конкретными рекомендациями для продления жизни можно ознакомиться здесь. В них тоже ничего невозможного нет.