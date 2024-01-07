Два факта о котлетах из магазина, после которых вы больше не будете их покупать
Котлет на прилавках магазинов широкий ассортимент. Но способны ли такие посоперничать с домашними? Да, покупные тоже бывают вкусными, но разница всё же значительная — в составе и калорийности. Именно из-за них врач и телеведущий Александр Мясников в эфире своей авторской программы на «России 1» порекомендовал отдать предпочтение сделанным своими руками.
Во-первых, в котлетах, которые продают в магазине, обязательно есть усилители вкуса.
Во-вторых, состав часто содержит дрожжи, муку и прочие ингредиенты, увеличивающие калорийность продукта. По словам Мясников, в покупных котлетах 313 калорий на 100 г, а в домашних — всего 160 калорий.
Одно из любимых блюд россиян — пюре с котлетами. Казалось бы, отличный дуэт. Но это не так — по словам врача общей практики Марии Беляевой, эти продукты в паре сильно нагружают желудочно-кишечный тракт.