Названы два витамина, которые помогут пережить зиму без простуд
Лето пролетает мигом, а вот осень и зима тянутся бесконечно долго — ещё и солнце светит, только когда ты на работе. Поэтому в холодное время года организму как никогда нужна защита. Если зимой мучают частые простуды, возможно, вам просто не хватает витаминов C и D. Когда за окном холода, организм активно расходует эти микроэлементы. Как витамины помогают нашему иммунитету и где их брать зимой, рассказала доктор медицинских наук, профессор Светлана Каневская.
Витамин С стимулирует функции лейкоцитов и тем самым улучшает иммунный ответ организма. А ещё он облегчает симптомы при инфекциях верхних дыхательных путей.
Чтобы организму хватало витамина С для противостояния простудам, нужно есть овощи, фрукты и ягоды, особенно чёрную смородину, красный болгарский перец, киви, гуаву, апельсины, клубнику, брокколи и лимоны, посоветовала врач.
Витамин D участвует в формировании новых клеток, в том числе клеток иммунной системы, пояснила Каневская «Российской газете». По её словам, исследования показали, что у добровольцев с привитым живым вирусом гриппа, которым не хватало этого витамина, вероятность развития лихорадки зимой была выше.
Витамин D, если его мало, нужно принимать дополнительно в дозировке, которую пропишет врач, подчеркнула Каневская. Заниматься самолечением не стоит, потому что передозировка витамина С менее опасна для организма, чем витамина D, добавила она.
Имейте в виду, что мало выбрать продукты, в которых много витамина С, важно ещё не «убить» его при готовке. Вот полезные советы кулинарам на этот счёт.