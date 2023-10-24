Названы два витамина, которые помогут пережить зиму без простуд

Витамин С стимулирует функции лейкоцитов и тем самым улучшает иммунный ответ организма. А ещё он облегчает симптомы при инфекциях верхних дыхательных путей.

Чтобы организму хватало витамина С для противостояния простудам, нужно есть овощи, фрукты и ягоды, особенно чёрную смородину, красный болгарский перец, киви, гуаву, апельсины, клубнику, брокколи и лимоны, посоветовала врач.

Витамин D участвует в формировании новых клеток, в том числе клеток иммунной системы, пояснила Каневская «Российской газете». По её словам, исследования показали, что у добровольцев с привитым живым вирусом гриппа, которым не хватало этого витамина, вероятность развития лихорадки зимой была выше.

Витамин D, если его мало, нужно принимать дополнительно в дозировке, которую пропишет врач, подчеркнула Каневская. Заниматься самолечением не стоит, потому что передозировка витамина С менее опасна для организма, чем витамина D, добавила она.

Имейте в виду, что мало выбрать продукты, в которых много витамина С, важно ещё не «убить» его при готовке. Вот полезные советы кулинарам на этот счёт.