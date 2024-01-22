Россиянам назвали еду и напитки, повышающие риск тяжёлого похмелья

Как говорится в статье, любой вид алкоголя приводит к похмелью, если перебрать. Стоит избегать напитков с пузырьками: они доставляют алкоголь в кровоток ещё быстрее. Кроме того, по данным Национальной службы здравоохранения Соединённого Королевства, вещества, которые образуются во время ферментации рома, красного вина и бренди, могут ухудшить симптомы похмелья у некоторых людей. А также вызвать повреждения сосудов и тканей головного мозга.

Категорически не следует пить алкоголь натощак. Полезно съесть перед застольем что-то богатое углеводами. А вот с жирной едой надо быть поосторожнее, поскольку она может усугубить похмелье, вызвав изжогу.

Обезвоживание является одной из основных причин похмелья, поэтому употребление негазированной воды между напитками может позволить избежать сильной усталости на следующий день.