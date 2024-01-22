Здоровье
Опубликовано 22 января 2024, 07:00
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Россиянам назвали еду и напитки, повышающие риск тяжёлого похмелья

Многие люди знают, что не существует безопасной дозы алкоголя, но всё равно грешат употреблением спиртного. Иногда сложно отказаться от бокала вина за ужином или кружки пива в баре с друзьями. А утром наступает расплата: головная боль, тошнота, упаднические настроения и другие симптомы интоксикации ораганизма. Как рассказали эксперты Daily Mail, потребление углеводов перед алкоголем, воздержание от определенных напитков и достаточное питье воды помогают снизить риск похмелья.
Россиянам назвали еду и напитки, повышающие риск тяжёлого похмелья
© freepik.com

Как говорится в статье, любой вид алкоголя приводит к похмелью, если перебрать. Стоит избегать напитков с пузырьками: они доставляют алкоголь в кровоток ещё быстрее. Кроме того, по данным Национальной службы здравоохранения Соединённого Королевства, вещества, которые образуются во время ферментации рома, красного вина и бренди, могут ухудшить симптомы похмелья у некоторых людей. А также вызвать повреждения сосудов и тканей головного мозга.

Категорически не следует пить алкоголь натощак. Полезно съесть перед застольем что-то богатое углеводами. А вот с жирной едой надо быть поосторожнее, поскольку она может усугубить похмелье, вызвав изжогу.

Обезвоживание является одной из основных причин похмелья, поэтому употребление негазированной воды между напитками может позволить избежать сильной усталости на следующий день.

Автор:Евгений Грин
Редакция
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