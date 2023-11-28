Россиянам рассказали, что чаще всего приводит к раку

Учёные проанализировали смертность от рака в России, Китае, США, Великобритании, Бразилии, Индии и ЮАР.

По результатам исследования главными факторами, повышающими риск онкологии, оказались:

табак;

алкоголь;

ожирение;

папилломавирусы.

Все вместе они за один год унесли порядка 2 млн жизней в семи странах, которые учитывали в исследовании. Из них в 1,3 млн случаях поспособствовало курение, в 326 000 — алкоголь, в 208 000 — ожирение и в 190 000 — папилломавирусы.

По словам Барчука, в России смертность от онкологических заболеваний в целом выше, чем в среднем в Европе.

А курение и употребление спиртного, кроме прочего, ещё и ухудшают внешний вид человека, рассказала врач превентивной медицины Светлана Зверева. Так же организм выматывают неконтролируемое потребление сахара и недосып.