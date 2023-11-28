Здоровье
22:40, 28 ноября 2023
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Россиянам рассказали, что чаще всего приводит к раку

Международный коллектив учёных провёл исследование о смертности от рака в нескольких странах, включая нашу. Рассматривались факторы — провокаторы рака, на которые человек может повлиять. Результаты появились в британском медицинском журнале. Их прокомментировал врач-онколог из Европейского университета и Национального исследовательского университета ИТМО Антон Барчук.

Freepik/freepic.diller

Freepik/freepic.diller

© Freepik/freepic.diller

Учёные проанализировали смертность от рака в России, Китае, США, Великобритании, Бразилии, Индии и ЮАР.

По результатам исследования главными факторами, повышающими риск онкологии, оказались:

  • табак;
  • алкоголь;
  • ожирение;
  • папилломавирусы.

Все вместе они за один год унесли порядка 2 млн жизней в семи странах, которые учитывали в исследовании. Из них в 1,3 млн случаях поспособствовало курение, в 326 000 — алкоголь, в 208 000 — ожирение и в 190 000 — папилломавирусы.

По словам Барчука, в России смертность от онкологических заболеваний в целом выше, чем в среднем в Европе.

А курение и употребление спиртного, кроме прочего, ещё и ухудшают внешний вид человека, рассказала врач превентивной медицины Светлана Зверева. Так же организм выматывают неконтролируемое потребление сахара и недосып.

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