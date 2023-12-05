Названы главные причины рака печени. Все они очень распространены
Рак печени — одна из самых распространённых форм рака в РФ. При этом главные причины, которые способствуют риску заболевания, тоже очень распространены и знакомы многим россиянам. Об этом рассказал врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. По его словам, возникновению и развитию раковой опухоли способствуют алкоголь и жирная пища.
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Как рассказал News.ru врач-онколог, самые весомые причины связаны с приёмом алкоголя и с другими вредными привычками. Этиловый спирт может привести к гибели гепатоцитов. Эти клетки составляют 80% массы печени и участвуют в белковом и углеводном обмене, синтезе холестерина, детоксификации, модификации и выводе из организма разных вредных отходов, которые образуются внутри него. Кроме того, негативное влияние оказывает чрезмерное употребление жирной пищи, например свинины или утки, — рассказал Черемушкин.
Также рак печени могут вызывать химические добавки, содержащиеся в продуктах питания, а также вирусные инфекции, например гепатит В и гепатит С. Последнее особенно важно, так как в России зафиксирован всплеск заболевания гепатитами.
Ранее заведующий отделом лекарственного лечения НМИЦ онкологии им. Блохина Валерий Бредер рассказал, что наиболее распространён рак печени на Чукотке, в Якутии и Бурятии. По словам эксперта, обнаружить опухоль в печени достаточно трудно, поэтому жителям этих регионов нужно быть особенно внимательными к здоровью этого органа.