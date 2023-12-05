Названы главные причины рака печени. Все они очень распространены

Как рассказал News.ru врач-онколог, самые весомые причины связаны с приёмом алкоголя и с другими вредными привычками. Этиловый спирт может привести к гибели гепатоцитов. Эти клетки составляют 80% массы печени и участвуют в белковом и углеводном обмене, синтезе холестерина, детоксификации, модификации и выводе из организма разных вредных отходов, которые образуются внутри него. Кроме того, негативное влияние оказывает чрезмерное употребление жирной пищи, например свинины или утки, — рассказал Черемушкин.

Также рак печени могут вызывать химические добавки, содержащиеся в продуктах питания, а также вирусные инфекции, например гепатит В и гепатит С. Последнее особенно важно, так как в России зафиксирован всплеск заболевания гепатитами.

Ранее заведующий отделом лекарственного лечения НМИЦ онкологии им. Блохина Валерий Бредер рассказал, что наиболее распространён рак печени на Чукотке, в Якутии и Бурятии. По словам эксперта, обнаружить опухоль в печени достаточно трудно, поэтому жителям этих регионов нужно быть особенно внимательными к здоровью этого органа.