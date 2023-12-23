Названы месты на теле, где запрещён самомассаж. Рискуете неврологическим расстройством

Все знают про терапевтический эффект массажа. Только вот получить его можно, если массажист разбирается в анатомии, чувствует тело и может регулировать уровень воздействия. Вот почему стоит быть осторожнее с самомассажем тела, рассказала специалист по массажу, коррекции тела и SPA центра инновационной медицины Damas Medical Center Елена Гагиева. Она назвала 7 участков на теле, которые самому массировать нельзя.