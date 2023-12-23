01:00, 23 декабря 2023
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Названы месты на теле, где запрещён самомассаж. Рискуете неврологическим расстройством
Все знают про терапевтический эффект массажа. Только вот получить его можно, если массажист разбирается в анатомии, чувствует тело и может регулировать уровень воздействия. Вот почему стоит быть осторожнее с самомассажем тела, рассказала специалист по массажу, коррекции тела и SPA центра инновационной медицины Damas Medical Center Елена Гагиева. Она назвала 7 участков на теле, которые самому массировать нельзя.
Какие места на теле лучше обходить при самомассаже:
- Передняя и боковая части шеи и горло — там проходят основные нервы и сонная артерия. Если переборщить с интенсивностью движений, есть риск возникновения тошноты, головокружения и слабости.
- Ушная выемка за челюстной костью. Вблизи неё проходит чувствительный лицевой нерв. Массаж в этой зоне может спровоцировать болевые ощущения в ухе и даже неврологические расстройства.
- Подмышки. Там находится много нервных окончаний, артерий и лимфатических желёз.
- Внутренняя часть плеча. В этой зоне тоже много нервных окончаний. Интенсивное воздействие может вызвать боль, мышечные спазмы и подкожные гематомы. Максимум, что можно делать в этой области — лёгкие поглаживания.
- Локтевая выемка. Самомассаж этой зоны не принесёт вам удовольствия: там находится чувствительный нерв, затронув который вы почувствуете очень неприятный импульс, предупредила Гагиева в беседе с изданием «Доктор Питер».
- Живот. Даже профессиональные массажисты стараются воздействовать на эту зону крайне осторожно. Всё потому, что близко к животу расположены важные органы — печень, селезёнка и желчный пузырь. Если неправильно воздействовать на живот, можно нарушить их нормальное состояние.
К массажу часто прибегают, когда что-то начинает болеть. К примеру, шея. Вот советы, как облегчить боль в шее без таблеток и мазей.