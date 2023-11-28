Названы мифы о наращённых волосах, в которые давно пора перестать верить

В салонах красоты далеко не первый год (счёт уже на десятки лет!) наращивают волосы, но до сих пор вокруг этой процедуры существует множество заблуждений. Стилист, имиджмейкер и автор запатентованного метода скрытого крепления волос Кристина Верея назвала Marie Claire самые популярные из них и объяснила, как дело обстоит на самом деле.