Здоровье
03:00, 28 ноября 2023
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Названы мифы о наращённых волосах, в которые давно пора перестать верить

В салонах красоты далеко не первый год (счёт уже на десятки лет!) наращивают волосы, но до сих пор вокруг этой процедуры существует множество заблуждений. Стилист, имиджмейкер и автор запатентованного метода скрытого крепления волос Кристина Верея назвала Marie Claire самые популярные из них и объяснила, как дело обстоит на самом деле.

Названы мифы о наращённых волосах, в которые давно пора перестать верить
© Freepik/freepik

7 мифов о наращённых волосах

  1. Если волосы не свои, это видно. Качественная процедура даст соответствующий результат: пряди натуральные, подбирают их по цвету и структуре волос.

  2. Это вредно для своих волос. В действительности же мастер определяет пропорции родных и наращённых волос, поэтому нагрузка на корни получается равномерной.

  3. Нужен особый уход. Всё стандартно: подходящие средства, бережные мытьё и сушка. Единственное отличие — вовремя делать коррекцию.

  4. Это ненадолго. Если соблюдать правила ухода, наращённые волосы можно носить 1–2 года.

  5. Остаётся чужой след. Все пряди дезинфицируют, моют, сушат и окрашивают.

Поэтому важно попасть к профессиональному мастеру, а в остальном — дело за вами, в том числе и по части ухода. Если же мыть волосы гелем для душа, проблемы с качеством и долговечностью появятся даже у своих родных волос.

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