Названы мифы о наращённых волосах, в которые давно пора перестать верить
В салонах красоты далеко не первый год (счёт уже на десятки лет!) наращивают волосы, но до сих пор вокруг этой процедуры существует множество заблуждений. Стилист, имиджмейкер и автор запатентованного метода скрытого крепления волос Кристина Верея назвала Marie Claire самые популярные из них и объяснила, как дело обстоит на самом деле.
7 мифов о наращённых волосах
Если волосы не свои, это видно. Качественная процедура даст соответствующий результат: пряди натуральные, подбирают их по цвету и структуре волос.
Это вредно для своих волос. В действительности же мастер определяет пропорции родных и наращённых волос, поэтому нагрузка на корни получается равномерной.
Нужен особый уход. Всё стандартно: подходящие средства, бережные мытьё и сушка. Единственное отличие — вовремя делать коррекцию.
Это ненадолго. Если соблюдать правила ухода, наращённые волосы можно носить 1–2 года.
Остаётся чужой след. Все пряди дезинфицируют, моют, сушат и окрашивают.
Поэтому важно попасть к профессиональному мастеру, а в остальном — дело за вами, в том числе и по части ухода. Если же мыть волосы гелем для душа, проблемы с качеством и долговечностью появятся даже у своих родных волос.