Здоровье
Опубликовано 07 февраля 2024, 02:00
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Названы наушники, которые за 5 лет использования сделают глухим

Внутриканальные наушники дают отличное звучание, но без побочного эффекта не обошлось. За 5–6 лет частого использования они могут довести до глухоты. «Затычки», как их называют в народе, создают в ушном проходе вакуум, и барабанная перепонка от звука перегружается. Причём слуховой нерв страдает, даже если слушать музыку на низкой громкости, рассказал заведующий оториноларингологическим отделением Химкинской областной больницы Шагабутдин Мусаев.
Названы наушники, которые за 5 лет использования сделают глухим
© benzoix / freepik

Мусаев назвал самыми безопасными полноразмерные наушники. Внутриканальные же быстро изнашивают слуховой аппарат, что приводит к потере остроты слуха.

В целом лор посоветовал использовать наушники. Уровень громкости при этом не должен превышать 50%, потому что даже на низкой громкости идёт нагрузка на слуховой нерв.

«Постепенно в течение пяти-шести лет может наступить хроническая тугоухость или глухота», — сказал врач News.ru.

Часто проблемы с ушами люди пытаются решить с помощью специальных ушных капель. Но они бывают эффективны только в одном случае. Подробности — здесь.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
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