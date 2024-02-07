Названы наушники, которые за 5 лет использования сделают глухим

Мусаев назвал самыми безопасными полноразмерные наушники. Внутриканальные же быстро изнашивают слуховой аппарат, что приводит к потере остроты слуха.

В целом лор посоветовал использовать наушники. Уровень громкости при этом не должен превышать 50%, потому что даже на низкой громкости идёт нагрузка на слуховой нерв.

«Постепенно в течение пяти-шести лет может наступить хроническая тугоухость или глухота », — сказал врач News.ru.

Часто проблемы с ушами люди пытаются решить с помощью специальных ушных капель. Но они бывают эффективны только в одном случае. Подробности — здесь.