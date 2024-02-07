Опубликовано 07 февраля 2024, 02:00
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Названы наушники, которые за 5 лет использования сделают глухим
Внутриканальные наушники дают отличное звучание, но без побочного эффекта не обошлось. За 5–6 лет частого использования они могут довести до глухоты. «Затычки», как их называют в народе, создают в ушном проходе вакуум, и барабанная перепонка от звука перегружается. Причём слуховой нерв страдает, даже если слушать музыку на низкой громкости, рассказал заведующий оториноларингологическим отделением Химкинской областной больницы Шагабутдин Мусаев.
Мусаев назвал самыми безопасными полноразмерные наушники. Внутриканальные же быстро изнашивают слуховой аппарат, что приводит к потере остроты слуха.
В целом лор посоветовал использовать наушники. Уровень громкости при этом не должен превышать 50%, потому что даже на низкой громкости идёт нагрузка на слуховой нерв.
«Постепенно в течение пяти-шести лет может наступить хроническая тугоухость или глухота», — сказал врач News.ru.
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