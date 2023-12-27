Названы не самые очевидные полезные свойства винегрета

Своими полезными свойствами винегрет обязан способу приготовления. Поскольку все овощи для него варят в кожуре, они сохраняют максимум полезных свойств.

Благодаря этому винегрет помогает нормализовать работу кишечника, а также улучшать обмен веществ. Но есть у этого салата и неожиданные полезные свойства, отметили в Роспотребнадзоре. Вот они:

выводит токсины и укрепляет иммунитет;

избавляет от апатии — это происходит за счёт того, что салат снимает чувство усталости и быстро насыщает;

омолаживает и поддерживает хорошее состояние кожи, написало издание МК в Красноярске.

Каким бы полезным ни было блюдо, если есть его слишком много, ничего хорошего не произойдёт. Увы, во время новогодних праздников про это многие забывают. Специально для них есть несколько советов, как не переедать на Новый год.