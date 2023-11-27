Названы неочевидные симптомы детского рака, о которых должны знать родители

Об опасных, но неочевидных признаках рассказала жительница Великобритании Лиза Проварт, мама больной 4-летней девочки. Её слова позже подтвердили и специалисты Благотворительной организации по борьбе с опухолями головного мозга.

Женщина поведала, как проявился рак у её дочери Имоджин. Девочка вела себя как обычно, только у неё начались проблемы с передвижением. Она была медлительной и неловкой, но родители списывали всё на недавние переломы ног, которые крохе не повезло получить. К тому же девочка жаловалась на головную боль, а затем начала выпадать из кровати.

Врачи ничего подозрительного не замечали, посоветовали лишь сменить обувь. Но спустя несколько дней у Имоджен случился припадок. Её срочно доставили в больницу, и в этот раз медики обнаружили у неё кисту в мозге, которая превратилась в рак. Причём удалить её не получится из-за расположения, так что девочке постоянно делают операции по уменьшению кисты, но один глаз у неё уже не видит — опухоль давит на зрительный нерв.

Врачи напомнили, что головная боль и проблемы с координацией и балансом, которые приводят к странной походке, движениям и падениям, в том числе с кровати, могут быть признаком рака мозга. Поэтому нужно внимательно следить за поведением ребёнка.

Врачи ещё советуют контролировать и вес, потому что выяснилось, что ожирение повышает риск возникновения рака на 23%, причём не какого-то одного, а целых 13 видов.