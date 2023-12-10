Названы правила питания в праздники. Одно актуально уже сейчас

Во-первых, специалист порекомендовала не садиться на диету незадолго до праздничных выходных. Куда разумнее — следить за тем, как часто и насколько много вы едите.

Во-вторых, не упрекайте себя за то, что съели лишнего. Лучше подумайте, как сделать так, чтобы это не повторилось на следующем застолье — например, накладывайте порции меньше.

В-третьих, не допускайте обезвоживания организма. В праздники может быть много напитков, в том числе и алкоголя, но ни в коем случае нельзя забывать и о воде — пить её следует в достаточных количествах.

А ранее нутрициолог рассказала, как не переедать, когда столы ломятся от обилия еды. Первое правило тоже следует соблюдать заранее — не игнорировать завтрак и обед в день застолья.