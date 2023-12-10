Названы правила питания в праздники. Одно актуально уже сейчас
Врачи то и дело напоминают о том, как важно, чтобы питание было здоровым и сбалансированным. Но в длинные новогодние выходные эти принципы могут пошатнуться даже у придерживающихся их людей — слишком соблазнительно разложено всё на скатерти. А кто-то совершает ошибку ещё до начала каникул. Диетолог клиники Мейо (США) Андреа Дельгадо дала изданию Medical Xpress главные советы о том, как питаться в праздники и накануне их.
Во-первых, специалист порекомендовала не садиться на диету незадолго до праздничных выходных. Куда разумнее — следить за тем, как часто и насколько много вы едите.
Во-вторых, не упрекайте себя за то, что съели лишнего. Лучше подумайте, как сделать так, чтобы это не повторилось на следующем застолье — например, накладывайте порции меньше.
В-третьих, не допускайте обезвоживания организма. В праздники может быть много напитков, в том числе и алкоголя, но ни в коем случае нельзя забывать и о воде — пить её следует в достаточных количествах.
А ранее нутрициолог рассказала, как не переедать, когда столы ломятся от обилия еды. Первое правило тоже следует соблюдать заранее — не игнорировать завтрак и обед в день застолья.