Названы продукты, которые усиливают аппетит. В списке даже рис

Специалисты объяснили, что в основном это продукты с рафинированными углеводами и высоким содержанием сахара, в которых мало белка и клетчатки. Такая комбинация приводит к скачку сахара в крови, а впоследствии — к желанию съесть что-то ещё.

Вот как выглядит список продуктов, есть от которых захочется ещё больше:

сладкая выпечка;

бублики и круассаны;

белый хлеб;

белый рис;

нежирный традиционный йогурт;

картофельные чипсы и крендели с солью;

картофель фри;

батончики мюсли с низким содержанием белка;

сахарные хлопья;

макароны из рафинированной муки;

соки;

алкоголь.

Ранее мы рассказывали о продуктах, которые на самом деле не вредят фигуре. Нестрашен даже хлеб, важно — какой он.