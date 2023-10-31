Названы продукты, которые усиливают аппетит. В списке даже рис
А вы замечали, что не вся еда насыщает? И это необязательно морковка или ягоды. Есть немало продуктов, от которых только кажется, что наелся, на деле же они ещё и прибавят чувства голода. Причём на первый взгляд многие из них представляются очень даже сытными. Что к таким относится, рассказали американские врачи-диетологи Дестини Муди и Лена Бакович.
Специалисты объяснили, что в основном это продукты с рафинированными углеводами и высоким содержанием сахара, в которых мало белка и клетчатки. Такая комбинация приводит к скачку сахара в крови, а впоследствии — к желанию съесть что-то ещё.
Вот как выглядит список продуктов, есть от которых захочется ещё больше:
- сладкая выпечка;
- бублики и круассаны;
- белый хлеб;
- белый рис;
- нежирный традиционный йогурт;
- картофельные чипсы и крендели с солью;
- картофель фри;
- батончики мюсли с низким содержанием белка;
- сахарные хлопья;
- макароны из рафинированной муки;
- соки;
- алкоголь.
Ранее мы рассказывали о продуктах, которые на самом деле не вредят фигуре. Нестрашен даже хлеб, важно — какой он.