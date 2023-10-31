Здоровье
07:30, 31 октября 2023
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Названы продукты, которые усиливают аппетит. В списке даже рис

А вы замечали, что не вся еда насыщает? И это необязательно морковка или ягоды. Есть немало продуктов, от которых только кажется, что наелся, на деле же они ещё и прибавят чувства голода. Причём на первый взгляд многие из них представляются очень даже сытными. Что к таким относится, рассказали американские врачи-диетологи Дестини Муди и Лена Бакович.

Названы продукты, которые усиливают аппетит. В списке даже рис
© Freepik/freepik

Специалисты объяснили, что в основном это продукты с рафинированными углеводами и высоким содержанием сахара, в которых мало белка и клетчатки. Такая комбинация приводит к скачку сахара в крови, а впоследствии — к желанию съесть что-то ещё.

Вот как выглядит список продуктов, есть от которых захочется ещё больше:

  • сладкая выпечка;
  • бублики и круассаны;
  • белый хлеб;
  • белый рис;
  • нежирный традиционный йогурт;
  • картофельные чипсы и крендели с солью;
  • картофель фри;
  • батончики мюсли с низким содержанием белка;
  • сахарные хлопья;
  • макароны из рафинированной муки;
  • соки;
  • алкоголь.

Ранее мы рассказывали о продуктах, которые на самом деле не вредят фигуре. Нестрашен даже хлеб, важно — какой он.

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