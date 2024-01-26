Здоровье
Опубликовано 26 января 2024, 22:40
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Названы самые важные витамины для мужчин

Компания Ingate в 2023 году выяснила, что 80% россиян регулярно покупают витамины и БАДы. Больше интереса к ним питают женщины — 73%. Но и мужчины отстают не кардинально — 57% опрошенных покупают разные полезные добавки. Врач-терапевт Анастасия Тимощенко рассказала NEWS.ru, какие витамины наиболее важны для мужского здоровья.
Названы самые важные витамины для мужчин
© Freepik/stockking

Наиболее значимы для организма мужчин витамины:

  • D регулирует обмен кальция и фосфора, поддерживает работу щитовидки, влияет на эректильную функцию и фертильность у мужчин.
  • C обеспечивает синтез коллагена, влияет на всасывание железа и фолиевой кислоты, обладает антиоксидантным действием, поддерживает нормальную подвижность сперматозоидов и качество эякулята.
  • A важен для нормальной работы иммунной системы, обеспечивает цветоощущение и ночное (сумеречное) зрение, участвует в сперматогенезе.
  • E влияет на липидный обмен и выработку тестостерона, уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, важен для нормального состояния кожи и волос, а также работы иммунной системы.
  • B9 (фолиевая кислота) нужна для кроветворения и синтеза нейромедиаторов.
  • B6 влияет на энергетический обмен, повышает физическую активность и выносливость, важен для кроветворения, жирового обмена и работы печени.

Ранее врач-уролог Андрей Смерницкий рассказал, какие повышают либидо у мужчин.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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