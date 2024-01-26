Названы самые важные витамины для мужчин

Компания Ingate в 2023 году выяснила, что 80% россиян регулярно покупают витамины и БАДы. Больше интереса к ним питают женщины — 73%. Но и мужчины отстают не кардинально — 57% опрошенных покупают разные полезные добавки. Врач-терапевт Анастасия Тимощенко рассказала NEWS.ru, какие витамины наиболее важны для мужского здоровья.