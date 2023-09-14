Названы самые вредные для печени привычки

Спиртное, конечно, очень вредит печени. Опасными считаются дозы более 40 г этанола для мужчин, более 20 г — для женщин. Врач подчеркнула, что регулярный приём алкоголя приводит к алкогольной болезни печени, а её последствием может стать цирроз.

Вредит печени и лишний вес. Ожирение может стать причиной не только воспалительных процессов в печени, но в ряде случаев привести к циррозу. К тому же ожирение само по себе благоприятный фон для развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии. Наличие лишнего веса утяжеляет течение других заболеваний.

Качество еды тоже влияет на здоровье печени. Богатая животным жиром пища и трансжиры способствуют повышению «плохого» холестерина. Он, в свою очередь, влияет на здоровье печени, сердца и сосудов. Основной источник трансжиров — фастфуд. Для печени также вреден излишек любых простых углеводов. А особенно — фруктозы, которая берётся из подсластителей в безалкогольных напитках.

Для здоровья печени не стоит злоупотреблять самолечением. Лечение по любому поводу должен назначать врач. БАДы, неразумный приём витаминов, антибиотиков, обезболивающих, пероральных контрацептивов, да и просто парацетамол могут привести к токсическому гепатиту.

Ещё одна из причин разрушения печени — избыточный бактериальный рост в кишечнике. Его может спровоцировать бесконтрольный приём антибиотиков, нерациональное однообразное питание и недостаток пищевых волокон в рационе.