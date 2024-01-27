Названы страшные последствия привычки грызть ногти и ручки

Каким бывает стоматит

Cтоматитом называют воспаление в полости рта. Болезнь может поразить язык, десну, нёбо, слизистую губ и щёк. Прежде чем приступать к лечению, нужно разобраться в причине недуга. А их может быть всего две:

травма — то есть воспаление на месте травмирования слизистой; инфекция в полости рта

Причина травматического стоматита

Травмы слизистой специалисты DocDent разделили на 3 категории: механические, химические, термические. Самая распространённые механические травмы:

прикусил язык,

поранился вилкой,

повредил десну зубной щёткой,

повредил слизистую кусочком пищи

Но бывают ещё хронические травмы. К ним относят привычку грызть ногти, ручки, карандаши, кусать слизистую и т.д. Если травмирующий раздражитель постоянно воздействует на слизистую, там можно образоваться единичная афта или декубитальная язва.

Как самому вылечить травматический стоматит

«Важно помнить, что когда где-то на нашем теле образуется рана, организм стремится её закрыть: на коже — привычной нам корочкой, а на слизистой полости рта раневая поверхность покрывается особой белёсой пленкой (фликтеной), которая состоит из слущённого эпителия и муцина слюны», — пояснили специалисты.

Эти плёнки — это не гной, убирать их не нужно. Как и корочка на месте ранки на коже, они защищают организм от проникновения микроорганизмов. Во рту бактерий огромное количество, поэтому фликтена там необходима.

Лечить травматический стоматит нужно только одним способом: обработайте слизистую раствором хлоргексидина 0,05% — в виде полоскания или спрея (для маленьких детей есть хлоргексидин в виде геля). Больше ничего не нужно.

Важный защитник организма от болезней полости рта — это слюна. Её количество и вкус могут также указывать на наличие каких-либо недугов. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.