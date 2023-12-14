Названы типичные ошибки при тренировках в спортзале. Они опасны для здоровья

К 2023 году число посещающих фитнес-клубы и спортивные секции в России достигло 15,4 млн человек. Многие из них не спортсмены, да и тренируются без наблюдения профессионала. О самых распространённых ошибках, которые люди допускают в спортзале, рассказал врач семейной и спортивной медицины, доцент кафедры клинических наук Алекс Макдональд.