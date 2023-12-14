Названы типичные ошибки при тренировках в спортзале. Они опасны для здоровья
К 2023 году число посещающих фитнес-клубы и спортивные секции в России достигло 15,4 млн человек. Многие из них не спортсмены, да и тренируются без наблюдения профессионала. О самых распространённых ошибках, которые люди допускают в спортзале, рассказал врач семейной и спортивной медицины, доцент кафедры клинических наук Алекс Макдональд.
Главные ошибки тренирующихся в спортзале
Брать большую нагрузку сразу. По словам Макдональда, перенапряжение случается из-за нового режима тренировок — человек переоценивает свои возможности, в итоге травмируется и вообще не может заниматься. Начинать нужно медленно и с минимума.
Нарушать технику. Как пример специалист назвал отдых на поручнях беговой дорожки или элипса. Лучше сбавить скорость, чем повиснуть на них.
Неправильно бегать. Наиболее частые ошибки: слишком длинный шаг, плохая походка и перешагивание (постановка ноги очень далеко перед бёдрами или коленями).
Перетренированность. Она случается, ели человек делает только одни и те же упражнения. Маклональд порекомендовал пробовать что-то новое: другие тренажёры или групповые занятия.
А ранее эксперты портала Healthnews рассказали, как не перестать заниматься спортом зимой. Они как раз тоже порекомендовали не переусердствовать — ставить себе лишь те цели, которые реально выполнить.