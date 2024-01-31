Здоровье
Опубликовано 31 января 2024, 01:00
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Названы всего два продукта, которые нельзя себе запрещать

Диетологи и нутрициологи любят запрещать или ограничивать те или иные продукты. Вспомните только долгий миф о вреде картофеля и его запрете для худеющих людей. Меж тем в питании всё не так просто. И многие продукты, которые «привычно» хейтят, на самом деле оказываются очень полезными и даже жизненно необходимыми. Врач-эндокринолог Екатерина Волкова раскрыла такие два продукта, которые не стоит себе запрещать.
Названы всего два продукта, которые нельзя себе запрещать

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По её словам, некоторые относят к «вредным» сливочное масло — потому что оно считается источником насыщенных жиров.

Но эти жиры очень нужны организму, в том числе для построения гормонов, упругости кожи, энергии, поддержки мембран клеток, отметила врач. Поэтому полностью отказываться от сливочного масла не надо: просто следите за дозировкой. 20−30 граммов в сутки будет достаточно. При этом следует отдавать предпочтение маслу 82 процентов жирности или топлёному, отметила врач.

Второй продукт, в котором не нужно себя ограничивать, это, внезапно, тыква. Волкова рекомендует употреблять её только в сыром виде, так как варёная тыква резко повышает уровень глюкозы и инсулина в крови.

Кстати о запретах. Совет не есть мясо в старости оказался очень вредным. Если человек не получает белок из мяса, то он физически слабеет. Рано или поздно он может из-за этого упасть и сломать шейку бедра, объяснила врач-терапевт Надежда Чернышова. Подробности можно прочитать тут.

Автор:Ника Белова
Редакция
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