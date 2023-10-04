Названы всего две группы людей, которым противопоказаны цукини и кабачки

Как рассказала Life.ru специалист, кабачок нельзя людям с аллергией и с нарушением вывода калия из организма. Последнее, в свою очередь, может возникать на фоне неправильного питания и ряда болезней (диабет, болезни почек и так далее).

Всем остальным можно и нужно добавлять цукини в свой рацион. Они низкокалорийны, быстро усваиваются, богаты калием, кальцием, натрием, магнием, фосфором и железом, а ещё большим количеством витаминов. Среди них — А, С, Е, РР и группа В.

Диетолог отметила, что конкретно цукини можно даже есть сырыми, но даже при термической обработке полезные вещества не разрушаются, так что полезен овощ будет в любом виде.