Названы запретные блюда для язвенников на Новый год. Но холодец можно

Что не подойдёт язвеннику

В первую очередь нужно забыть об алкоголе. Даже малая доза спиртного при заболеваниях желудочно-кишечного тракта будет ядом. Горячительные напитки раздражают слизистую желудка, что при язве может привести даже к раку.

Также не подойдёт острая, сильносолёная пища. Квашеная капуста, листовые салаты и цельнозерновые злаки допустимы только в минимальных количествах, сказала Перес изданию «Доктор Питер».

Диетолог Алексей Кабанов посоветовал язвенникам на Новый год не употреблять мясо и молочные продукты. Ещё при этом заболевании не подойдут цитрусовые и экзотические фрукты, так как они тоже сильно раздражают слизистую желудка.

Что можно приготовить

К безопасным блюдам на Новый год Перес отнесла овощные или фруктовые супы-пюре. Также подойдут:

тёртые слоёные салаты;

рулетики из творожных видов сыра и постной ветчины;

яйца, заправленные рыбным салатом;

тосты с мягким паштетом;

пудинги или желе;

неострый холодец или заливное;

кисель.

По словам Алексея Кабанова, мясо на новогоднем столе можно заменить рыбными блюдами. Главное — не переедать.