Здоровье
06:00, 28 декабря 2023
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Названы запретные блюда для язвенников на Новый год. Но холодец можно

При наличии язвы желудка на новогоднем столе не должно быть острой, сильносолёной и мясной пищи. Также придётся полностью отказаться от алкоголя. Даже цельнозерновые злаки и листовые салаты могут навредить, потому что тяжело перевариваются и раздражают слизистую желудка. Нутрициолог Светлана Перес де Монтес Ратхеринк объяснила, что можно приготовить на Новый год язвеннику.

Названы запретные блюда для язвенников на Новый год. Но холодец можно
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Что не подойдёт язвеннику

В первую очередь нужно забыть об алкоголе. Даже малая доза спиртного при заболеваниях желудочно-кишечного тракта будет ядом. Горячительные напитки раздражают слизистую желудка, что при язве может привести даже к раку.

Также не подойдёт острая, сильносолёная пища. Квашеная капуста, листовые салаты и цельнозерновые злаки допустимы только в минимальных количествах, сказала Перес изданию «Доктор Питер».

Диетолог Алексей Кабанов посоветовал язвенникам на Новый год не употреблять мясо и молочные продукты. Ещё при этом заболевании не подойдут цитрусовые и экзотические фрукты, так как они тоже сильно раздражают слизистую желудка.

Что можно приготовить

К безопасным блюдам на Новый год Перес отнесла овощные или фруктовые супы-пюре. Также подойдут:

  • тёртые слоёные салаты;
  • рулетики из творожных видов сыра и постной ветчины;
  • яйца, заправленные рыбным салатом;
  • тосты с мягким паштетом;
  • пудинги или желе;
  • неострый холодец или заливное;
  • кисель.

По словам Алексея Кабанова, мясо на новогоднем столе можно заменить рыбными блюдами. Главное — не переедать.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
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