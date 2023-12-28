Названы запретные блюда для язвенников на Новый год. Но холодец можно
При наличии язвы желудка на новогоднем столе не должно быть острой, сильносолёной и мясной пищи. Также придётся полностью отказаться от алкоголя. Даже цельнозерновые злаки и листовые салаты могут навредить, потому что тяжело перевариваются и раздражают слизистую желудка. Нутрициолог Светлана Перес де Монтес Ратхеринк объяснила, что можно приготовить на Новый год язвеннику.
Что не подойдёт язвеннику
В первую очередь нужно забыть об алкоголе. Даже малая доза спиртного при заболеваниях желудочно-кишечного тракта будет ядом. Горячительные напитки раздражают слизистую желудка, что при язве может привести даже к раку.
Также не подойдёт острая, сильносолёная пища. Квашеная капуста, листовые салаты и цельнозерновые злаки допустимы только в минимальных количествах, сказала Перес изданию «Доктор Питер».
Диетолог Алексей Кабанов посоветовал язвенникам на Новый год не употреблять мясо и молочные продукты. Ещё при этом заболевании не подойдут цитрусовые и экзотические фрукты, так как они тоже сильно раздражают слизистую желудка.
Что можно приготовить
К безопасным блюдам на Новый год Перес отнесла овощные или фруктовые супы-пюре. Также подойдут:
- тёртые слоёные салаты;
- рулетики из творожных видов сыра и постной ветчины;
- яйца, заправленные рыбным салатом;
- тосты с мягким паштетом;
- пудинги или желе;
- неострый холодец или заливное;
- кисель.
По словам Алексея Кабанова, мясо на новогоднем столе можно заменить рыбными блюдами. Главное — не переедать.