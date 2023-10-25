Не для лечения, а для аппетита. Чем на самом деле полезен мёд

Круглова отметила, что наши предки использовали мёд от болезней, потому что в их время других средств не было. Нам же доступны хорошие лекарства — ими и нужно лечиться. А вот мёдом лучше поправлять аппетит на время болезни, сказала диетолог изданию «ФедералПресс».

«Мёд — достаточно концентрированный с точки зрения содержания углеводов продукт. Он может дополнительно обогащать рацион во время недомогания», — объяснила врач.

Продукт ещё полезен витаминами, но он не единственный их источник. Органических веществ в нём мало, а вот калорий предостаточно.

Ещё мёд нужно правильно хранить, чтобы он не растерял полезные свойства. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.