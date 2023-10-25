Не для лечения, а для аппетита. Чем на самом деле полезен мёд
Мёд — один из самых любимых продуктов сторонников народной медицины. Они готовы лечить им буквально всё, особенно простуду и грипп. Но сладость порядком переоценивают, считает врач-диетолог Наталья Круглова. Мёд и правда содержит витамины и некоторые полезные ферменты, но излечить ОРВИ и тем более бактериальную инфекцию он не в состоянии. Лучше добавлять его в блюда, чтобы улучшить аппетит во время болезни.
Круглова отметила, что наши предки использовали мёд от болезней, потому что в их время других средств не было. Нам же доступны хорошие лекарства — ими и нужно лечиться. А вот мёдом лучше поправлять аппетит на время болезни, сказала диетолог изданию «ФедералПресс».
«Мёд — достаточно концентрированный с точки зрения содержания углеводов продукт. Он может дополнительно обогащать рацион во время недомогания», — объяснила врач.
Продукт ещё полезен витаминами, но он не единственный их источник. Органических веществ в нём мало, а вот калорий предостаточно.
Ещё мёд нужно правильно хранить, чтобы он не растерял полезные свойства. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.