Не феном и не водой. Врач рассказал, как правильно согревать замёрзшие руки и ноги

По словам специалиста, если резко отогреть руки или ноги — возникнет дисбаланс между потребностью в кислороде и его доставкой.

«Дело в том, что при резком отогревании мягких тканей конечностей также резко возрастает их потребность в кислороде, но сосуды при этом ещё спазмированы, сужены после переохлаждения», — объяснил он.

Последствия могут быть необратимыми — вплоть до некроза тканей, из-за которого приходится ампутировать части конечностей — например, пальцы.

Поэтому если руки или ноги (особенно пальцы) очень замёрзли, но не обморожены, ни в коем случае нельзя спасать их народными методами: греть под горячей водой или феном, растирать, в том числе со спиртом или мазью.

Конечности должны прогреваться медленно и осторожно — бывает достаточно просто зайти в тепло. Разрешено: надеть тёплые шерстяные носки или варежки или полежать под одеялом, пока замёрзшее не нагреется.

А ещё зимой спокойно может переохладиться и голова, но это не мешает противникам шапок никак её не прикрывать. Вообще такие эксперименты чреваты последствиями, но существует категория людей, которым можно обойтись без верхнего аксессуара.