Не грызите ногти. Какие привычки делают человека рабом сигареты

Как объяснил специалист, зависимому человеку кажется, будто сигарета приносит ему облегчение, хотя это заблуждение. Но иллюзия такова, что отказаться от собственной жизни курильщику порой легче, чем от зависимости.

Психиатр посоветовал попробовать заменить курение другой привычкой, не такой вредной для организма.

«Если это делать самостоятельно, то нужно делать это пошагово, заменяя такую привычку чем-то другим, например, общением, встречами и так далее», — пояснил он News.ru.

5 главных ошибок бросающих курить

Главный нарколог Москвы Антон Мясникин перечислил 5 ошибок людей, пытающихся бросить курить:

Недооценивают сложность отказа от курения, из-за чего у им не хватает мотивации.

Пытаются решить проблему самостоятельно.

Не долечиваются, прерывают курс раньше времени, даже после достижения результата.

Не говорят с близкими о проблеме.

Переоценивают неудачный опыт, хотя бросить курить с первого раза после долгих лет курения — невероятная редкость.

А ещё некоторые курильщики боятся бросать курить резко. Кардиолог Евгения Антипенко подчёркивает, что резкий отказ от курения совершенно нормален. Многие специалисты вообще считают, что постепенный отказ лишь мучает человека и изводит его психику.