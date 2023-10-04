Не калечит, а лечит: как выбрать место в офисе работнику с высоким сахаром

Учёные провели исследование, в котором приняли участие 13 человек с сахарным диабетом. 10 дней они провели на работе в офисе. Первую половину трудового времени участники находились на дневном свету у окошка, а вторую — под искусственным освещением. Во втором случае в помещении вообще могло не быть окон.

Во время проведения эксперимента людям регулярно измеряли уровень сахара в крови. В результате выяснилось, что у добровольцев, которые сидели у окна, уровень глюкозы в 59% случаев был в норме, а при переходе в комнату с искусственным светом этот показатель снижался до 51%. При этом питание и время нахождения на солнце у всех участников исследования были одинаковыми.

Получается, что стоит почаще «ловить» дневное освещение. Причём это важно не только для людей с сахарным диабетом. Профилактика лишней не будет.

По словам старшего автора исследования, профессора Маастрихтского университета Йориса Хукса, вполне вероятно, что дневной свет благотворно влияет на биологические часы. Так что сидеть весь день в офисе без окон точно не стоит.

Впрочем, питание при этом заболевании тоже играет не последнюю роль. Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, почему при сахарном диабете важно добавить в рацион чернику.