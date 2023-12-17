Не хотите, чтобы зубы почернели? Стоматолог дала совет всем любителям чая

По словам стоматолога-ортодонта Ольги Лебедевой, во многих продуктах содержатся красители, которые со временем прилипают к эмали, и поэтому на ней образуются тёмные пятна. Одним из таких красящих продуктов считается чай, но это не значит, что теперь придется пить одну воду.

Специалистка объяснила, что сильнокрасящим считается чёрный чай, а вот белый уже вполне безопасный для эмали. Он делается из молодых листьев и почек, проходит меньше обработки и в итоге при заваривании имеет светло-зелёный цвет. Поэтому он и не влияет на эмаль.

К тому же витаминов в нём — просто уйма, так что у белого чая сплошные плюсы. Главное — пить его без сахара, потому что сладкий чай не только теряет все свои полезные свойства, но ещё и приобретает парочку вредных.