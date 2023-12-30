Чувствуете себя как выжатый лимон? Помогут освежающий напиток и пара процедур
Новогодние праздники — время радости и веселья. А ещё жирной еды, сладостей и алкоголя. Увы, следы длинных праздников часто остаются на нашем лице, отчего оно не выглядит свежим и отдохнувшим. Хорошо, что есть кому подсказать, как избежать таких последствий для внешности. Полезные советы дала врач-косметолог, врач-дерматовенеролог клиники «Время Красоты» Анна Томс.
Если вы пили алкоголь, ваш главный помощник — вода. Её нужно пить побольше, а для усиления эффекта добавлять туда лимонный сок, посоветовала косметолог.
Побороть отёки помогает контрастный душ или умывание холодной водой. И не стоит забывать про физическую активность. Идти в спортзал необязательно — можно просто прогуляться.
Также не забывайте ухаживать за кожей: очищать мягкими средствами (молочко, пенка для умывания), тонизировать увлажняющим тоником или лосьоном. Пригодятся средства с содержанием фруктовых и AHA-кислот, энзимная пудра, маски с антиоксидантами, витаминами С, А и Е и патчи.
При этом важно, чтобы в уходовых средствах не было спирта, посоветовала косметолог в беседе с «Газетой.ru».
Зимой кожа страдает и без новогодних праздников. Всё из-за центрального отопления. Одним увлажняющим кремом не справиться. Ловите лайфхаки по комплексному уходу за кожей.