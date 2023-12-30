Чувствуете себя как выжатый лимон? Помогут освежающий напиток и пара процедур

Если вы пили алкоголь, ваш главный помощник — вода. Её нужно пить побольше, а для усиления эффекта добавлять туда лимонный сок, посоветовала косметолог.

Побороть отёки помогает контрастный душ или умывание холодной водой. И не стоит забывать про физическую активность. Идти в спортзал необязательно — можно просто прогуляться.

Также не забывайте ухаживать за кожей: очищать мягкими средствами (молочко, пенка для умывания), тонизировать увлажняющим тоником или лосьоном. Пригодятся средства с содержанием фруктовых и AHA-кислот, энзимная пудра, маски с антиоксидантами, витаминами С, А и Е и патчи.

При этом важно, чтобы в уходовых средствах не было спирта, посоветовала косметолог в беседе с «Газетой.ru».

Зимой кожа страдает и без новогодних праздников. Всё из-за центрального отопления. Одним увлажняющим кремом не справиться. Ловите лайфхаки по комплексному уходу за кожей.