Психолог объяснила, что делать, если у ребёнка дефицит внимания

Специалист объяснила, что детская гиперактивность появляется из-за особенностей работы мозга. Есть особая группа клеток, которая держит кору головного мозга в тонусе и не даёт ей уйти в спящий режим. Если с её работой что-то не так, то человек становится невнимательным.

А чтобы сконцентрироваться такие люди неосознанно начинают «будоражить» себя кинетически — потирать нос, менять позу, переставлять ноги, рисовать в блокноте. Дети же обычно бегают, кричат или как-то ещё о себе напоминают.

Головина отметила, что гиперактивные дети — это не те, у которых много сил. Наоборот, они шумят для подзарядки. Иначе, их мозг впадает в воспринимающее состояние. Отсюда образ непослушных, неуправляемых детей и тех, кто будто недостаточно умён.

У таких детей часто бывают проблемы с учёбой и поэтому родители начинают «зубрить» с ними примеры и прорабатывать типовые упражнения в надежде, что всё наладится. По словам эксперта, лучше не нагружать нервную систему, так как она и так перегружена. Детям с СДВГ нужно больше гулять, бегать, прыгать и играть в активные игры. Это требует от родителей больше внимания к своему чаду.

При этом она добавила, что СВГД важно не спутать с проблемами в школьном образовании. Может, ребёнку просто неинтересно в школе из-за плохой подачи материала. Тогда есть вариант с семейным обучением. Правда, он подойдёт не всем. Тут рассказали о плюсах и минусах формата.