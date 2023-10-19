Не лотерея, а расчёт. Врач рассказала, в какое время года чаще получается забеременеть
Зачать ребёнка в холодное время года — осенью и зимой — могут только сильные духом и телом люди, которые не боятся трудностей. Репродуктолог Колода объяснила, что беременность сильно зависит от уровня антимюллерова гормона (АМГ), а зимой он ниже на целые 18%. Исправить это, конечно, можно, но тоже не без подводных камней.
Как объяснила репродуктолог и медицинский директор центра «Линия жизни» Юлия Колода, уровень антимюллерова гормона вырабатывается у мужчин и женщин органами половой системы и отвечает за сперматогенез у мужчин, созревание фолликулов у женщин и формирование пола у эмбриона.
Поэтому когда он падает, забеременеть становится сложнее. Но почему это случается? На синтез АМГ влияет множество факторов, один из них — витамин D, которого осенью и зимой становится преступно мало. Конечно, эту разницу можно устранить при помощи особой диеты и БАДов, но можно и промахнуться. Критически важно не устроить передозировку.
При этом важно не назначать себе витамины самостоятельно. Этим должен заниматься врач после нужных анализов. Чаще всего беременным специалисты назначают:
- фолиевую кислоту (она же витамин В9);
- витамин D;
- железо;
- йод;
- кальций.