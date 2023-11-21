Не можешь заснуть? Три простых элемента, которые наладят ваш сон

Правильная диета

Мелатонин можно получить извне: аминокислота триптофан, из которой он производится, содержится в растительных и животных белках. Сыр, мясо (особенно птица), орехи и семена, соя, рыба и морепродукты, молочные продукты, яйца, грибы — продукты с высоким её содержанием, поэтому диетологи рекомендуют регулярно есть их для того, чтобы не испытывать проблем с настроением и сном. Также мелатонин содержится в киви, вишне и черешне.

Отсутствие света

Чтобы легче заснуть, за один-два часа до сна лучше не трогать гаджеты и приглушить свет в доме — яркие лампы (6000 К) и особенно синее свечение не дают эпифизу нормально синтезировать мелатонин. На ночь лучше не оставлять включёнными ночники и другие источники света (например, системный блок компьютера).

Правильные привычки

Негативно на уровень гормона сна влияют курение, увлечение кофе и алкоголем (особенно перед сном). Биологи из университета штата Колорадо в Боулдере (США) в 2015 году опубликовали научную статью, в которой заявили, что одна чашка кофе перед сном «замораживает» выработку мелатонина примерно на 40 минут. Так что в этом напитке придётся себя ограничить.