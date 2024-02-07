Не надейтесь на виниры. Вот 3 типа людей, которым придётся походить с родными зубами

Как объяснил стоматолог-ортопед высшей категории Юрий Калинин, виниры — это специальные керамические накладки на зубы, которые могут изменить форму и цвет зубов. Однако поставить их могут не всем.

Среди противопоказаний:

— патология прикуса; — патология тканей пародонтита; — бруксизм (привычка стискивать и сжимать зубы, часто проявляется по ночам).

С прикусом можно разобраться до установки виниров, чтобы и виниры выглядели более эстетично, и зубы остались с нервами. Из-за бруксизма виниры могут травмироваться, поэтому врач посоветовал приобрести специальные индивидуальные каппы из биопластика. Они помогут снизить давление на зубы.

А ранее стоматолог рассказывал, почему отбеливать зубы нужно только тогда, когда без этого никак не прожить. О минусах процедуры можно почитать здесь.