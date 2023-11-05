Не надо стесняться. Россиянам рассказали, почему при геморрое не стоит затягивать с визитом к врачу

Во-первых, стандартно чем раньше начал, тем легче вылечить. А во-вторых, если сильно запустить, всё может закончиться хирургическим удалением геморроидальных узлов, предупредила Зубова в беседе с «Доктором Питером».

Важно ещё и то, как протекает геморрой. Вместе с дискомфортом от него можно нажить себе и дополнительных проблем со здоровьем. К примеру, когда геморроидальные узлы только появляются, человека беспокоят лёгкая боль и неудобство во время похода в туалет, иногда может оставаться немного крови на туалетной бумаге. Но когда узлы растут, крови становится больше, и это чревато кровотечениями из ануса, ну а боль уже становится постоянным спутником.

А дальше — больше. Из-за того, что человек регулярно теряет кровь, может развиться анемия. При ней в крови снижается уровень гемоглобина и эритроцитов, необходимых для переноса кислорода к органам и тканям.

И самое страшное — при остром геморрое происходит кровоизлияние и образуется тромб. Это и само по себе очень неприятно — боль сильная, в области ануса будто инородное тело. И опасно — если не лечить, тромбоз может спровоцировать некроз тканей и воспаление жировой клетчатки вокруг прямой кишки, в тяжёлом случае не исключено заражение крови, а это уже состояние, угрожающее жизни.

К геморрою часто приводят сидячий образ жизни, запоры и тяжёлые физические нагрузки. При появлении дискомфорта в том самом месте, не тяните с посещением доктора. Иначе может потребоваться скорая.