Здоровье
22:20, 12 сентября 2023
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Не панацея. От каких болячек активированный уголь точно не поможет

Все россияне знают с детства, что если болит живот, можно выпить активированный уголь, и всё пройдёт. Порой его принимают и при более сложных заболеваниях в надежде, что чудодейственная таблетка быстро поставит человека на ноги. Однако уголь помогает далеко не при всех проблемах с ЖКТ. О том, в каких случаях можно рассчитывать на положительный эффект, а в каких не стоит, рассказала терапевт DocMed Римма Попова.

Не панацея. От каких болячек активированный уголь точно не поможет
© wayhomestudio / Freepik

Как объяснила Попова, активированный уголь представляет собой обработанную форму древесного угля. Он отлично впитывает всё, что встречается на его пути в кишечнике.

По этой причине его советуют принимать при:

  • интоксикациях;
  • болезнях ЖКТ с вздутиями и диареей;
  • отравлении некоторыми препаратами;
  • комплексном лечении дизентерии, сальмонеллёза и токсикоинфекции;
  • пищевой и лекарственной аллергии;
  • гепатитах и желтухе;
  • почечной недостаточности.

При этом в других странах уголь считается скорее БАДом, нежели лекарством. А исследований, которые бы доказывали его безусловную эффективность, нет.

Соответственно, активированного угля нет в международных рекомендациях, и он официально считается бесполезным при:

  • аллергиях — потому что работает локально в кишечнике и не влияет на процессы внутри клеток;
  • кишечных инфекциях — на вирусы уголь никак не может повлиять;
  • диспепсии и вздутиях кишечника — нет доказательств, что он эффективен;
  • отравлениях при печёночной и почечной недостаточности — уголь может выводить токсины только из кишечника.

Ранее сообщалось, что нужно делать при отравлении грибами.

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