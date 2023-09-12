Не панацея. От каких болячек активированный уголь точно не поможет
Все россияне знают с детства, что если болит живот, можно выпить активированный уголь, и всё пройдёт. Порой его принимают и при более сложных заболеваниях в надежде, что чудодейственная таблетка быстро поставит человека на ноги. Однако уголь помогает далеко не при всех проблемах с ЖКТ. О том, в каких случаях можно рассчитывать на положительный эффект, а в каких не стоит, рассказала терапевт DocMed Римма Попова.
Как объяснила Попова, активированный уголь представляет собой обработанную форму древесного угля. Он отлично впитывает всё, что встречается на его пути в кишечнике.
По этой причине его советуют принимать при:
- интоксикациях;
- болезнях ЖКТ с вздутиями и диареей;
- отравлении некоторыми препаратами;
- комплексном лечении дизентерии, сальмонеллёза и токсикоинфекции;
- пищевой и лекарственной аллергии;
- гепатитах и желтухе;
- почечной недостаточности.
При этом в других странах уголь считается скорее БАДом, нежели лекарством. А исследований, которые бы доказывали его безусловную эффективность, нет.
Соответственно, активированного угля нет в международных рекомендациях, и он официально считается бесполезным при:
- аллергиях — потому что работает локально в кишечнике и не влияет на процессы внутри клеток;
- кишечных инфекциях — на вирусы уголь никак не может повлиять;
- диспепсии и вздутиях кишечника — нет доказательств, что он эффективен;
- отравлениях при печёночной и почечной недостаточности — уголь может выводить токсины только из кишечника.
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