Не панацея. От каких болячек активированный уголь точно не поможет

Как объяснила Попова, активированный уголь представляет собой обработанную форму древесного угля. Он отлично впитывает всё, что встречается на его пути в кишечнике.

По этой причине его советуют принимать при:

интоксикациях;

болезнях ЖКТ с вздутиями и диареей;

отравлении некоторыми препаратами;

комплексном лечении дизентерии, сальмонеллёза и токсикоинфекции;

пищевой и лекарственной аллергии;

гепатитах и желтухе;

почечной недостаточности.

При этом в других странах уголь считается скорее БАДом, нежели лекарством. А исследований, которые бы доказывали его безусловную эффективность, нет.

Соответственно, активированного угля нет в международных рекомендациях, и он официально считается бесполезным при:

аллергиях — потому что работает локально в кишечнике и не влияет на процессы внутри клеток;

кишечных инфекциях — на вирусы уголь никак не может повлиять;

диспепсии и вздутиях кишечника — нет доказательств, что он эффективен;

отравлениях при печёночной и почечной недостаточности — уголь может выводить токсины только из кишечника.

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