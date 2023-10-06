Не продукт, а батарейка. Врач рассказала, что лучше съесть осенью для бодрости

Осенью часто тянет на сладкое и жирное. Баловать себя можно, но не стоит забывать и о нормальной пище, которая будет помогать пищеварению, придавать энергии и насыщать необходимыми витаминами. О таких и рассказала нутрициолог, wellness-эксперт компании Biogena Ирина Попкова.

Тыква

Содержит много витаминов А, В, РР, Т, С, пектина, бета-каротина, меди, железа и цинка.

Лучше всего её запекать в духовке с солью, перцем, корицей, чесноком или кориандром, но можно и добавлять во все блюда, причём и обработанной, и свежей, например, в салат.

Болгарский перец

В нём много витаминов А, С, Е и различных антиоксидантов. Причём всего 100 г перца хватит, чтобы перекрыть суточную норму витамина С.

Его можно есть сырым, добавлять в салаты, запекать в духовке, готовить на пару в овощном рагу или в любом блюде с мясом.

Слива

Богата витамином C, кальцием, магнием, фосфором и железом.

Ещё она нормализует пищеварение. В день хватит 3–4 слив для эффекта (но только здоровым людям).

Облепиха

Содержит витамины А, С, Е, калий, магний, кальций, фосфор, железо, аминокислоты, каротиноиды и флавоноиды.

Облепиху советуют при проблемах с пищеварением.

Её можно есть в свежем виде, добавлять в чай и компоты, выпечку, а в виде пюре можно использовать как ингредиент в десертах из творога, йогурта и других.

Ещё диетологи советуют осенью не забывать про манго, потому что оно укрепляет иммунитет, защищает кожу от холода и ветра и благодаря витамину B6 спасает от депрессии.