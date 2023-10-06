Здоровье
19:40, 06 октября 2023
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Не продукт, а батарейка. Врач рассказала, что лучше съесть осенью для бодрости

Как только за окном начинается слякоть и хмарь, многие россияне сразу переходят в сонный режим и совершенно ничего не хотят делать. Но заснуть до мая не получится, проблемы не ждут, поэтому нужно использовать все средства для того, чтобы взбодриться. Нутрициолог Попкова предложила самый приятный — делать ничего не нужно, только есть.

Не продукт, а батарейка. Врач рассказала, что лучше съесть осенью для бодрости
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Осенью часто тянет на сладкое и жирное. Баловать себя можно, но не стоит забывать и о нормальной пище, которая будет помогать пищеварению, придавать энергии и насыщать необходимыми витаминами. О таких и рассказала нутрициолог, wellness-эксперт компании Biogena Ирина Попкова.

Тыква

  • Содержит много витаминов А, В, РР, Т, С, пектина, бета-каротина, меди, железа и цинка.
  • Лучше всего её запекать в духовке с солью, перцем, корицей, чесноком или кориандром, но можно и добавлять во все блюда, причём и обработанной, и свежей, например, в салат.

Болгарский перец

  • В нём много витаминов А, С, Е и различных антиоксидантов. Причём всего 100 г перца хватит, чтобы перекрыть суточную норму витамина С.
  • Его можно есть сырым, добавлять в салаты, запекать в духовке, готовить на пару в овощном рагу или в любом блюде с мясом.

Слива

  • Богата витамином C, кальцием, магнием, фосфором и железом.
  • Ещё она нормализует пищеварение. В день хватит 3–4 слив для эффекта (но только здоровым людям).

Облепиха

  • Содержит витамины А, С, Е, калий, магний, кальций, фосфор, железо, аминокислоты, каротиноиды и флавоноиды.
  • Облепиху советуют при проблемах с пищеварением.
  • Её можно есть в свежем виде, добавлять в чай и компоты, выпечку, а в виде пюре можно использовать как ингредиент в десертах из творога, йогурта и других.

Ещё диетологи советуют осенью не забывать про манго, потому что оно укрепляет иммунитет, защищает кожу от холода и ветра и благодаря витамину B6 спасает от депрессии.

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