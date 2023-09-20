Не прогуливайте гинеколога. Россиянкам рассказали, кому угрожает миома матки

Акушер-гинеколог Юлия Агаханова рассказала, что к факторам риска миомы матки относят:

раннюю менструацию,

отсутствие родов,

поздний репродуктивный возраст,

ожирение,

приём тамоксифена,

большое количество родов,

менопаузу,

курение,

воспалительные процессы.

В большинстве случаев миома протекает бессимптомно, и женщина может даже не знать о ней. Но в некоторых ситуациях она может вызывать эти симптомы:

обильные менструации,

кровотечения вне менструации,

боль и дискомфорт во время полового акта,

позывы к мочеиспусканию и запоры.

Выявить миому можно на УЗИ органов малого таза. Врачи сможет оценить размеры, количество и локализацию миоматозных узлов. Иногда специалист может назначить магнито-резонансную томографию (МРТ).

Как лечить миому матки

В лечении миомы есть несколько подходов:

С помощью лекарств. Препараты назначают только для лечения симптомов или в качестве подготовки перед операцией. Длительность лечения составляет 3–6 месяцев.

Операция. К ней прибегают, если симптомы сильно мешают жизни пациентки или даже угрожают её здоровью. Операции могут быть различными: от миомэктомии (удаление только опухолей и сохранение матки) до гистерэктомии (полное удаление матки).

В некоторых случаях миома может дать рецидив после операции или прогрессировать со временем. Поэтому важно проводить регулярное наблюдение у гинеколога.