Здоровье
19:59, 20 сентября 2023
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Не прогуливайте гинеколога. Россиянкам рассказали, кому угрожает миома матки

Миома матки — доброкачественная опухоль. Заболевание очень распространённое: по статистике, миома обнаруживается у 70% женщин репродуктивного возраста. В среднем её обнаруживают у женщин от 30 до 50 лет. Но это не значит, что пациенткам других возрастов она не страшна. Коварство этой болезни в том, что в большинстве случаев она протекает бессимптомно, и женщина может даже не знать о ней.

Не прогуливайте гинеколога. Россиянкам рассказали, кому угрожает миома матки

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Акушер-гинеколог Юлия Агаханова рассказала, что к факторам риска миомы матки относят:

  • раннюю менструацию,
  • отсутствие родов,
  • поздний репродуктивный возраст,
  • ожирение,
  • приём тамоксифена,
  • большое количество родов,
  • менопаузу,
  • курение,
  • воспалительные процессы.

В большинстве случаев миома протекает бессимптомно, и женщина может даже не знать о ней. Но в некоторых ситуациях она может вызывать эти симптомы:

  • обильные менструации,
  • кровотечения вне менструации,
  • боль и дискомфорт во время полового акта,
  • позывы к мочеиспусканию и запоры.

Выявить миому можно на УЗИ органов малого таза. Врачи сможет оценить размеры, количество и локализацию миоматозных узлов. Иногда специалист может назначить магнито-резонансную томографию (МРТ).

Как лечить миому матки

В лечении миомы есть несколько подходов:

  • С помощью лекарств. Препараты назначают только для лечения симптомов или в качестве подготовки перед операцией. Длительность лечения составляет 3–6 месяцев.
  • Операция. К ней прибегают, если симптомы сильно мешают жизни пациентки или даже угрожают её здоровью. Операции могут быть различными: от миомэктомии (удаление только опухолей и сохранение матки) до гистерэктомии (полное удаление матки).

В некоторых случаях миома может дать рецидив после операции или прогрессировать со временем. Поэтому важно проводить регулярное наблюдение у гинеколога.

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