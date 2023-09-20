Не прогуливайте гинеколога. Россиянкам рассказали, кому угрожает миома матки
Миома матки — доброкачественная опухоль. Заболевание очень распространённое: по статистике, миома обнаруживается у 70% женщин репродуктивного возраста. В среднем её обнаруживают у женщин от 30 до 50 лет. Но это не значит, что пациенткам других возрастов она не страшна. Коварство этой болезни в том, что в большинстве случаев она протекает бессимптомно, и женщина может даже не знать о ней.
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Акушер-гинеколог Юлия Агаханова рассказала, что к факторам риска миомы матки относят:
- раннюю менструацию,
- отсутствие родов,
- поздний репродуктивный возраст,
- ожирение,
- приём тамоксифена,
- большое количество родов,
- менопаузу,
- курение,
- воспалительные процессы.
В большинстве случаев миома протекает бессимптомно, и женщина может даже не знать о ней. Но в некоторых ситуациях она может вызывать эти симптомы:
- обильные менструации,
- кровотечения вне менструации,
- боль и дискомфорт во время полового акта,
- позывы к мочеиспусканию и запоры.
Выявить миому можно на УЗИ органов малого таза. Врачи сможет оценить размеры, количество и локализацию миоматозных узлов. Иногда специалист может назначить магнито-резонансную томографию (МРТ).
Как лечить миому матки
В лечении миомы есть несколько подходов:
- С помощью лекарств. Препараты назначают только для лечения симптомов или в качестве подготовки перед операцией. Длительность лечения составляет 3–6 месяцев.
- Операция. К ней прибегают, если симптомы сильно мешают жизни пациентки или даже угрожают её здоровью. Операции могут быть различными: от миомэктомии (удаление только опухолей и сохранение матки) до гистерэктомии (полное удаление матки).
В некоторых случаях миома может дать рецидив после операции или прогрессировать со временем. Поэтому важно проводить регулярное наблюдение у гинеколога.