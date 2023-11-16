Врач объяснил, как вычислить человека, который делал пластику

Как понять, что человек делал пластическую операцию

Асимметрия лица или тела — несоответствие естественным пропорциям.

Неестественная упругость кожи — частое следствие лифтинга (подтяжки кожи) или чрезмерных инъекций филлеров.

Отсутствие мимики и необычная подтянутость лица.

Рубцы в специфических областях — например, вокруг ушей, на лице или груди. Их можно заметить вблизи.

Сильные изменения во внешности за короткое время, особенно если они не соответствуют естественному процессу старения. Например, грудь резко стала больше или изменилась форма носа.

Поведенческие изменения.

Однако, по словам Сусина, нельзя однозначно утверждать о наличии пластической операции только на основе внешности. Ведь многие из этих признаков могут иметь и другие объяснения.

Специалист порекомендовал делать выводы с осторожностью, уважая право каждого человека на приватность.

Многие люди предпочитают не распространяться о том, что сделали операцию. Но не бывшая участница российского реалити «Дом-2», ныне живущая в Монако Виктория Боня. Недавно она сделала «лисьи глазки» — подтяжку лица.