Здоровье
19:20, 16 ноября 2023
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Врач объяснил, как вычислить человека, который делал пластику

Каких бы высот ни достигла пластическая хирургия к сегодняшнему дню, всё равно существуют признаки, по которым можно понять, что человек ложился под нож во имя красоты. Но с лёту лучше не судить — вердикт выносят после внимательного наблюдения и анализа нескольких признаков. На что нужно обратить внимание, рассказал пластический хирург сети клиник «Семейная» Валерий Сусин.

Врач объяснил, как вычислить человека, который делал пластику
© Freepik/freepik

Как понять, что человек делал пластическую операцию

  • Асимметрия лица или тела — несоответствие естественным пропорциям.

  • Неестественная упругость кожи — частое следствие лифтинга (подтяжки кожи) или чрезмерных инъекций филлеров.

  • Отсутствие мимики и необычная подтянутость лица.

  • Рубцы в специфических областях — например, вокруг ушей, на лице или груди. Их можно заметить вблизи.

  • Сильные изменения во внешности за короткое время, особенно если они не соответствуют естественному процессу старения. Например, грудь резко стала больше или изменилась форма носа.

  • Поведенческие изменения.

Однако, по словам Сусина, нельзя однозначно утверждать о наличии пластической операции только на основе внешности. Ведь многие из этих признаков могут иметь и другие объяснения.

Специалист порекомендовал делать выводы с осторожностью, уважая право каждого человека на приватность.

Многие люди предпочитают не распространяться о том, что сделали операцию. Но не бывшая участница российского реалити «Дом-2», ныне живущая в Монако Виктория Боня. Недавно она сделала «лисьи глазки» — подтяжку лица.

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