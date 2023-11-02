Здоровье
19:40, 02 ноября 2023
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Не растянется. Врач развеял главные мифы о влагалище

Сексуальное здоровье и всё, что с ним связано, — тема личная и довольно щепетильная. Порой эти вопросы не обсуждают даже самые близкие люди. Вот и получается, что из-за недостатка информации появляется куча мифов, а здравый смысл и правда где-то теряются. Член британской Ассоциации сексуального здоровья и врач неотложной помощи Даная Марагутакис разрушила несколько ложных стереотипов о вагине.

Не растянется. Врач развеял главные мифы о влагалище
© Freepik

По словам врача, один из главных мифов связан с тем, что влагалище якобы растягивается у тех женщин, которые ведут насыщенную сексуальную жизнь. Медик объяснила, что это не так. Этот половой орган может менять форму благодаря эластичной мускулатуре: расширяться во время возбуждения и сжиматься, когда оно проходит.

Кроме того, ещё один миф — влагалище не должно ничем пахнуть. По словам Марагутакис, запах — это естественное явление, и он может меняться в зависимости от уровня гигиены, дня цикла, питания и гормонального фона.

Также некоторые женщины ошибочно считают, что сперма может нарушить pH влагалища. Эксперт объяснила, что кислотность у спермы, и правда, выше, поэтому она нейтрализует среду влагалища, но эффект длится всего несколько часов. Так что переживать не стоит.

С мифами о вагине разобрались — это хорошо. Вот ещё вдогонку несколько развенчанных мифов о мастурбации.

Редакция
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