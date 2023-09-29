Не сыпьте соль на рану. 3 самые вредные специи для пожилых
Как приготовить блюдо так, чтобы оно не было пресным? Конечно же, добавить специй! Однако безобидная, как нам кажется, добавка медленно подтачивает здоровье. От некоторых приправ в солидном возрасте лучше отказаться, рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев. В частности, придётся перестать всё обильно подсаливать. Также достаточно опасны приправы из магазина в пакетиках.
С возрастом обменные процессы в организме замедляются. У пожилых часто бывают заболевания пищеварительной системы, поэтому некоторые специи им нужно добавлять в еду с осторожностью.
Врач Евгений Арзамасцев в беседе с «Москвой 24» назвал 3 самые опасные специи для пожилых:
Чёрный и красный перец — чрезмерное количество приправ может спровоцировать воспалительные заболевания желудка либо обострить проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Соль — ухудшает состояние сосудов, противопоказана гипертоникам. Она плохо влияет на работу сердца, почек, если проблемы с этими органами уже есть ними.
Магазинные приправы — обычно сочетают в себе несколько специй, но могут содержать усилитель вкуса глутамат натрия. Если часто использовать такие приправы, нагрузка на нервную систему и сердце возрастёт.
Подчеркнём, что всё это относится к чрезмерным дозам. Чёрный и красный перец при умеренном потреблении вполне полезны, а соль жизненно важна для организма. Подробнее о том, сколько соли можно в день и как уменьшить вред от неё, можно узнать здесь.