Не сыпьте соль на рану. 3 самые вредные специи для пожилых

С возрастом обменные процессы в организме замедляются. У пожилых часто бывают заболевания пищеварительной системы, поэтому некоторые специи им нужно добавлять в еду с осторожностью.

Врач Евгений Арзамасцев в беседе с «Москвой 24» назвал 3 самые опасные специи для пожилых:

Чёрный и красный перец — чрезмерное количество приправ может спровоцировать воспалительные заболевания желудка либо обострить проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Соль — ухудшает состояние сосудов, противопоказана гипертоникам. Она плохо влияет на работу сердца, почек, если проблемы с этими органами уже есть ними.

Магазинные приправы — обычно сочетают в себе несколько специй, но могут содержать усилитель вкуса глутамат натрия. Если часто использовать такие приправы, нагрузка на нервную систему и сердце возрастёт.

Подчеркнём, что всё это относится к чрезмерным дозам. Чёрный и красный перец при умеренном потреблении вполне полезны, а соль жизненно важна для организма. Подробнее о том, сколько соли можно в день и как уменьшить вред от неё, можно узнать здесь.