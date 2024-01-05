Не только алкоголь. Что нельзя есть беременным в праздники

Любая пища со специями — острая, пряная, перчёная — может вызвать неприятные ощущения в верхних отделах ЖКТ и спровоцировать обострение геморроя.

Салаты с майонезом, жареные горячие блюда чреваты тяжестью и болями в животе, а ещё они могут усилить тошноту. Стоит исключить также сырую рыбу и мясо, колбасы и жирные сладости.

Как бы женщина не любила солёное и маринованное, такие блюда провоцируют отёки. А из-за сыров с плесенью может начаться аллергия, сказала врач порталу News.ru.

Газировку тоже пить не стоит — от неё может быть избыточная отрыжка и изжога.

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