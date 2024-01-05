Не только алкоголь. Что нельзя есть беременным в праздники
Беременность у многих ассоциируется с повышенным аппетитом и своеобразными гастрономическими пристрастиями. Однако, как бы не хотелось будущей маме навернуть оливье, закусывая его пирожным и запивая газировкой, такой обед вряд ли пройдёт для неё бесследно. Какие банкетные блюда не подходят женщинам в положении, рассказала терапевт Анастасия Тимощенко.
Любая пища со специями — острая, пряная, перчёная — может вызвать неприятные ощущения в верхних отделах ЖКТ и спровоцировать обострение геморроя.
Салаты с майонезом, жареные горячие блюда чреваты тяжестью и болями в животе, а ещё они могут усилить тошноту. Стоит исключить также сырую рыбу и мясо, колбасы и жирные сладости.
Как бы женщина не любила солёное и маринованное, такие блюда провоцируют отёки. А из-за сыров с плесенью может начаться аллергия, сказала врач порталу News.ru.
Газировку тоже пить не стоит — от неё может быть избыточная отрыжка и изжога.
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