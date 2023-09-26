Не убьёт ваши колени. Развенчаны 5 самых популярных мифов про бег

Самый, пожалуй, популярный миф про бег — он вредит коленям. На самом деле артроз коленных суставов может развиться, только если неправильно «входить» в тренировки и вообще подходить к занятиям неразумно, пояснил эксперт.

« На самом деле нет ни одного исследования, которое бы доказывало прямую зависимость между занятием бегом и прогрессированием гоноартроза. Напротив, регулярные занятия спортом могут отсрочить развитие дегенеративных изменений в суставах », — сказал травматолог-ортопед высшей категории ГБУЗ «Государственная клиническая больница № 13», лауреат звания «Московский врач», председатель российской секции международной ассоциации «АО Травма Россия» Леонид Фарба изданию «Секрет фирмы».

Другое распространённое мнение про бег, что им якобы нельзя заниматься в пожилом возрасте. Это тоже неправда, отметил врач. Бегать можно и в 60+, но надо понимать цель: выигрывать марафоны не надо, а бег в умеренном темпе под присмотром наставника — пожалуйста. Только не забудьте сначала проверить ваш исходный статус здоровья, особенно сердечно-сосудистую систему.

Некоторые считают, что бегать нужно только тем, кто хочет сбросить вес. Это заблуждение: беговые тренировки помогают не только в избавлении от лишних кило, но и в профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Кое-кто полагает, что бегать надо или быстро, или никак. В действительности вообще не важно, в каком темпе вы бежите. Более того, начинающим бегунам первое время стоит тренироваться, ориентируясь именно на темп. Здесь очень пригодится тренер, который подберёт подходящий вам темп и время занятий, подчеркнул врач.

Порой люди откладывают занятия бегом, потому что считают, что для них обязательно нужны дорогие кроссовки. Потратиться на обувь правда придётся. Но выбирать нужно не по цене, а по качеству. Главное в беговых кроссовках — правильная подошва, которая должна быть обязательно с поддержкой свода стопы (супинатором). Но это не значит, что надо тратить на кроссовки две зарплаты.