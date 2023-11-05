Не вините себя за тягу к жирному, сладкому и алкоголю. Это всё нейропептид
Учёные из Университета Джорджа Вашингтона, США, пришли к выводу, что иногда человек не сильно контролирует свои желания из-за нейропептида Y, который отвечает за зависимость от всего вредного. Причём тут речь не только про жирную или сладкую еду, но и алкоголь, сигареты и всё остальное. Вопросик — можно ли это как-то контролировать?
Исследователи рассказали, что этот
поганый нейропептид Y есть и у приматов, просто в меньшем количестве. По факту с самого возникновения человечества он помогал людям выживать, посылая их на поиски сладкого и жирного, то есть содержащего достаточное количество калорий, чтобы не околеть.
Но теперь для ужина забивать мамонта не нужно, так что нейропептид Y немного утратил свою ценность и превратился в неприятный инструмент, постоянно вредящий здоровью, причём как физическому, так и психическому. Он усиливает зависимости, и человек просто не может себя контролировать.
Это исследование не только помогло лучше понять поведение человека, но и придумать то, как теперь обезвредить влияние нейропептида на человека. Например, учёные из Института медицинских исследований Гарвана, Австралия, провели эксперимент на мышках, который закончился удачно.
Они точечно нейтрализовали этот нейропептид, и мышки стали набирать вес на 40% медленнее, чем их товарищи с той же диетой, но с активным нейропептидом. Суть была в том, что в организме будто снялся стоп на выделение тепла, поэтому тело мышек часто нагревалось и жир не копился. Имеет ли это какие-то побочные эффекты, ещё предстоит узнать.
Эти нейропептиды точно придумал кто-то очень противный, потому что они не только способствуют всяким зависимостям, но ещё и вызывают тревожный зуд. Это когда нервишки шалят и начинает чесаться всё тело.