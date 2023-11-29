Не вздумайте опохмеляться. Что спасёт от запоя на новогодних праздниках

Что пропить до начала застолья

Поговорим о том, как действовать человеку без алкогольной зависимости. Если мы понимаем, что в праздничные дни нужно будет принимать гостей, самим ходить по гостям и употреблять при этом алкоголь, то сразу идём в аптеку и покупаем гепатопротекторы, сорбенты и витамины группы B (перед применением проконсультируйтесь с врачом. — Прим. «Секрета»).

Принимать эти препараты нужно по схеме, указанной в инструкции: за 2 дня до начала празднования, во время и ещё неделю после. Это облегчит интоксикацию, улучшит выведение токсинов. Если добавить приём ферментов, то можно предотвратить проблемы с желудочно-кишечным трактом — не будет расстройства стула, тошноты, сильного опьянения.

Как пить алкоголь во время застолья

Прежде всего не стоит сразу же выпивать алкоголь на голодный желудок, лучше начать с закусок. Жирная, тяжёлая пища – не самый лучший вариант. Правда, и лёгкие зелёные салаты тоже не очень подходят – они хоть и не принесут вреда, но бесполезны в качестве закуски при употреблении алкоголя. Организму нужны клетчатка, пектин и белок. Поэтому лучше всего в качестве закуски подойдут:

запечённые мясо и рыба,

приготовленные овощи,

салаты типа винегрета,

квашеная капуста.

Желательно, чтобы между приёмами алкоголя (если речь идёт о шотах, крепких спиртных напитках) проходило 40–60 минут. Надо дать организму время метаболизировать, то есть обработать алкоголь. Мешать напитки не следует, особенно разной крепости, цветов и газации. Лучше, чтобы было меньше брожения и эфирные масла были одинаковые. Так организму будет проще справиться с последствиями застолья.

На следующий день после употребления лёгкие физические упражнения или прогулка на свежем воздухе помогут улучшить кровоснабжение тканей и органов, ускорить восстановление нормального метаболизма. А вот кардионагрузки или поход в баню категорически запрещены. Это только ухудшит состояние.

Но самое худшее, что можно сделать на утро, — это продолжить праздник и опохмелиться. Несмотря на кажущееся первичное улучшение состояния, опохмел ведёт к развитию зависимости. Вообще если утром вам приходит мысль об алкоголе, то впору уже задуматься не о способе облегчения похмелья, а о лечении зависимости. Если накануне вы «перебрали» с алкоголем, то на следующий день от продолжения застолья лучше воздержаться.

Напоминаю, что всё это касается человека, у которого нет проблем с алкогольной зависимостью и который просто не хочет получить излишнюю интоксикацию во время длительных праздничных каникул. Зависимым же людям употреблять алкоголь вообще нельзя.