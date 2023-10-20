Недолюбили в детстве. Психолог рассказала, почему взрослые грызут ногти

По словам Васильковой, те, кто грызут ногти от низкой самооценки, будто «пожирают» себя в психологическом смысле. Справиться с привычкой получится только после того, как человек проработает неуверенность в себе. Эксперт напомнила, что часто низкая самооценка приходит из детства, ведь у детей, которые растут в любви, таких проблем не возникает.

Ещё одна причина — привычка. Здесь опять же вопрос к детскому возрасту. Возможно, что сейчас человек уже не чувствует себя неуверенным в себе, но просто не может избавиться от привычки, которая зародилась как раз во времена низкой самооценки. Здесь установку нужно стараться заменить на безвредное или полезное действие и сформировать новую привычку. Например, когда рука уже потянулась к зубам, можно начинать гладить себя по голове или руке.

Также грызть ногти можно из-за тревожности. При зарождающемся страхе это действие помогает людям успокоиться. В этом случае лучше поискать другие варианты для снятия стресса. Это может быть шопинг, занятия спортом или что-то другое, что вас отвлечёт.

Кстати, некоторые тревожные товарищи ещё любят грызть ручку. Чем это опасно, читайте тут.