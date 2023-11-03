Недостаток сна оказался полезен при депрессии. Исследование учёных

Положительный эффект специалисты связали с увеличением высвобождения дофамина в отдельных областях мозга.

Выяснить это им помог эксперимент, который провели на мышах. У одной группы с помощью специального устройства сформировали острую нехватку сна, другая же спала так, как обычно. После учёные оценили поведение и состояние мозга у всех испытуемых.

В итоге мыши, которые не спали, стали агрессивнее и гиперактивнее. Но через некоторое время они вернулись в себя прежних. Интереснее стало наблюдение за тем, как изменилась активность их мозга.

Учёные изучили четыре его области, ответственные за высвобождение дофамина, и оказалось, что после бессонной ночи нейромедиатор дофамин стал выделяться интенсивнее в трёх из них.

Но после того как они заблокировали выработку дофамина в префронтальной коре, антидепрессивный эффект пропал.

А ещё учёные недавно выяснили, что качественный сон на 22% снижает риск развития депрессии. И у этого фактора больший процент в сравнении с другими. К примеру, регулярная физическая активность, по их мнению, уменьшает вероятность встретиться с депрессией на 14%, а здоровое питание — лишь на 6%.