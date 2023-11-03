Недостаток сна оказался полезен при депрессии. Исследование учёных
Медики то и дело говорят о том, как важен качественный сон для физического и психического здоровья и что его отсутствие так вообще разрушительно для организма. Но, оказалось, не всё так однозначно. Учёные из Северо-Западного университета США определили, казалось бы, невозможное. По их мнению, бессонная ночь способна на несколько дней смягчить симптомы депрессии. И этому, разумеется, есть объяснение.
Положительный эффект специалисты связали с увеличением высвобождения дофамина в отдельных областях мозга.
Выяснить это им помог эксперимент, который провели на мышах. У одной группы с помощью специального устройства сформировали острую нехватку сна, другая же спала так, как обычно. После учёные оценили поведение и состояние мозга у всех испытуемых.
В итоге мыши, которые не спали, стали агрессивнее и гиперактивнее. Но через некоторое время они вернулись в себя прежних. Интереснее стало наблюдение за тем, как изменилась активность их мозга.
Учёные изучили четыре его области, ответственные за высвобождение дофамина, и оказалось, что после бессонной ночи нейромедиатор дофамин стал выделяться интенсивнее в трёх из них.
Но после того как они заблокировали выработку дофамина в префронтальной коре, антидепрессивный эффект пропал.
А ещё учёные недавно выяснили, что качественный сон на 22% снижает риск развития депрессии. И у этого фактора больший процент в сравнении с другими. К примеру, регулярная физическая активность, по их мнению, уменьшает вероятность встретиться с депрессией на 14%, а здоровое питание — лишь на 6%.