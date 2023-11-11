Нехватка солнца может заметно испортить здоровье. И речь совсем не про депрессию

Профессор Медицинской школы Икана Мариана Фигейро объяснила, что от солнечного света зависят циркадные ритмы организма, а они уже в свою очередь влияют на его работу и в том числе — выработку нужных гормонов.

Когда ритмы нарушаются, то портится качество сна и когнитивных функций. А из-за плохого сна и отсутствия отдыха страдает иммунитет. Он слабнет, а следом за ним начинают сбоить все системы. Возникают проблемы с метаболизмом, сердцем и сосудами, может даже возникнуть рак. И это всё из-за отсутствия света.

Чтобы не допустить такого исхода, врач советует гулять почаще на улице, причём самыми полезными для организма будут утренние часы. Именно тогда солнечный свет эффективнее всего. Можно выделить на прогулку полчаса или час. Даже если солнца совсем не будет видно — эффект будет в любом случае положительный.

Ещё хорошо бы поменять рацион и налегать на лосось, яйца и молочные продукты, в которых полно витамина D. А если это не спасает, то можно и обратить внимание на БАДы, но только после серьёзного разговора с врачом. А понять, что витамины нужно было принимать ещё вчера, можно по вот этим критериям.